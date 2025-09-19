Este viernes 19 de septiembre comenzó con lluvias intensas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el marco de una alerta naranja por tormentas fuertes. Desde temprano, el ingreso de un frente frío sobre el sur bonaerense generó un escenario de inestabilidad que se intensificará con el correr de las horas, alcanzando su pico de mayor actividad durante horas de la tarde.

En barrios porteños como Barracas, Saavedra, Núñez, Villa Urquiza y Belgrano también se registró caída de granizo, lo mismo que en localidades bonaerenses como Mercedes, Luján y Moreno. Además, la intensa actividad eléctrica provocó demoras en el Aeroparque Jorge Newbery, aunque sin cancelaciones de vuelos hasta el momento.

La Niña regresaría a fin de año: qué efectos tendría en el clima y por qué las temperaturas seguirían subiendo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los acumulados de lluvia podrían superar los 50 milímetros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que implica riesgo de anegamientos, deslizamientos de tierra y complicaciones en el transporte. También se esperan ráfagas de viento de entre 50 y 60 km/h.

¿Hasta qué hora lloverá este viernes en AMBA y CABA?

De acuerdo con el SMN y Meteored, las tormentas más intensas se concentrarán durante horas de la tarde de este viernes. El pico de inestabilidad se espera entre las 14 y las 17, con abundante caída de agua, ráfagas y fuerte actividad eléctrica.

Hacia las 17, las tormentas comenzarían a perder intensidad, dando lugar a lluvias más débiles. Según los pronósticos, la lluvia pararía por completo alrededor de las 18 horas, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la noche.

Pese a los fuertes diluvios previstos para la jornada, los valores térmicos no tendrán un descenso significativo, marcando una mínima de 17 grados y una máxima cercana a los 23. Estos valores son característicos de la transición entre el final del invierno y la inminente llegada de la primavera.

Cómo estará el clima el fin de semana en AMBA

El sábado 20 se mantendrá la inestabilidad, con tormentas aisladas desde la madrugada y más intensas a partir de la tarde, extendiéndose hasta la medianoche. Los acumulados podrían llegar a entre 20 y 50 mm en 24 horas, con probabilidad de granizo en zonas localizadas y un marcado descenso de temperatura: de 22 °C se pasará a valores cercanos a los 12 °C.

Investigan la misteriosa muerte de un hombre encontrado en una cascada de Iguazú

La situación no mejorará demasiado el domingo 21. Durante la madrugada, las tormentas se disiparán, pero el día transcurrirá bajo un cielo mayormente nublado y con ráfagas de viento de 40 a 50 km/h. En el AMBA, las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 °C, mientras que en el sur pampeano podrían darse heladas.

El comienzo de la semana traerá algo de alivio. El lunes habrá baja probabilidad de lluvias aisladas y un leve repunte térmico, con mínimas de 10 a 11 °C y máximas de 17 a 18 °C. El martes, en cambio, se esperan condiciones más estables, con sol pleno y temperaturas entre 8 °C y 18 °C.