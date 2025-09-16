El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 16 de septiembre una jornada de cielo mayormente despejado y la continuación de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las condiciones generales seguirán siendo estables, con escasa presencia de nubes tanto en la tarde y como en la noche. Esta situación se extenderá también a las localidades del interior bonaerense, donde las temperaturas acompañarán con valores similares a los de la capital.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este martes 16 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados, pudiendo alcanzar los 20 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 6 y 11 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 22. La humedad será del 92%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este martes el cielo estará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 16 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:51 y se esconderá a las 18:46.

