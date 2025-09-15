El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 15 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las condiciones generales se mantendrán estables, aunque con cielo mayormente cubierto durante la tarde y la noche. Este panorama también alcanzará a las localidades del interior bonaerense, donde las temperaturas se ubicarán en valores similares a los registrados en la capital.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

A pesar de que la jornada inicia con chaparrones, el informe del tiempo indica que, durante la mañana de este lunes 15 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente nublado, sin lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados, pudiendo alcanzar los 21 grados al mediodía. De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 2 y 16 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 28. La humedad será del 83%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este lunes el cielo estará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 14 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:53 y se esconderá a las 18:46.

Alerta amarilla en cuatro provincias argentinas

Además, para este lunes 15 de septiembre rigen alertas amarillas por tormenta en el norte de Entre Ríos, el este de Santa Fe y el sur de Corrientes; y por lluvia en la zona cordillerana de Chubut.

