Quién es Oblique Seville, el “heredero" de Usain Bolt y nuevo campeón mundial de atletismo de los 100 metros

Con una marca de 9,77 segundos, Oblique Seville devolvió a Jamaica la supremacía de los 100 metros masculinos al conquistar el oro en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio. Su victoria puso fin a una década de dominio norteamericano en la prueba reina de la disciplina, lo que revive el legado del legendario Usain Bolt, presente en las tribunas.

Jamaica no lograba el primer puesto desde el último oro mundial del ex atleta Bolt en Beijing 2015. La presencia del multicampeón en el Estadio Nacional de Tokio agregó un componente simbólico a la jornada, ya que el nuevo héroe nacional creció inspirado por las gestas del legendario corredor.

El nuevo campeón y “heredero” de Usain Bolt

Nacido el 16 de marzo de 2001 en Saint Thomas, Seville debutó en el escenario internacional en 2021, luego de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no logró acceder a la final de los 100 metros. En la misma competición consiguió el cuarto lugar en la disciplina 4 x 100.

En los campeonatos mundiales de Eugene en 2022 y de Budapest en 2023 finalizó cuarto, aunque en este último obtuvo el tercer lugar en la especialidad 4x100 para Jamaica. En París 2024 logró el pase a la final, en la que quedó en el último puesto con una marca de 9,91.

Seville mantiene un vínculo directo con Bolt al entrenar bajo la dirección del ex entrenador del ocho veces campeón olímpico, Glen Mills. “Estoy satisfecho con su desarrollo. Me complace que se esté desarrollando de la manera en que yo trabajo”, sostuvo el entrenador.

Seville con la medalla de oro ganada este domingo en el campeonato mundial de atletismo

El propio Bolt destacó que Seville es la nueva esperanza del sprint jamaiquino: “Creo que estos atletas representan nuestras posibilidades, pero todo se reduce a la ejecución. En los últimos años, el sprint masculino de Jamaica ha estado en dificultades, pero Oblique lo ha mantenido con vida”.

Por su parte, la madre del nuevo héroe nacional contó al diario The Jamaican Star: "Durante mi embarazo, se movía de arriba a abajo, como si estuviera corriendo. Y siendo niño no había forma de que estuviera quieto, estaba siempre corriendo". Lo cierto es que Seville comenzó a realizar atletismo de manera natural y los resultados fueron espectaculares desde el principio en su escuela secundaria Calabar High.

Todos los campeones de los 100 metros masculinos de la historia

Solamente 13 hombres ganaron la medalla de oro de los 100 metros lisos masculinos en las últimas ediciones del Campeonato Mundial de atletismo. Los estadounidenses Carl Lewis y Maurice Green, y el jamaiquino Usain Bolt, obtuvieron los 100 metros planos tres veces cada uno en esta competición bienal.

La lista la completan el británico Linford Christie, el canadiense Donovan Bailey, el corredor de San Cristóbal y Nieves, Kim Collins, los estadounidenses Justin Gatlin, Tyson Gray, Christian Coleman, Fred Kerley y Noah Lyles, y el jamaiquino Johan Blake.

Los 100 metros planos han sido principalmente una prueba con acento estadounidense, ya que los velocistas del país norteamericano han conseguido 15 medallas de oro. Jamaica ocupa el segundo lugar, con un total de siete títulos, incluido el campeonato de este domingo.

La victoria del jamaiquino Yohan Blake en Daegu en 2011, con tan solo 21 años, lo convirtió en el campeón mundial de 100 metros más joven de la historia, mientras que el dos veces campeón, Justin Gatlin, se convirtió, con 37 años, en el medallista de mayor edad con su plata en Doha 2019.

Bolt, ocho veces campeón olímpico, ostenta el récord mundial y del campeonato en los 100 metros lisos, gracias a su histórica marca de 9,58 segundos en el Mundial de 2009, cifra difícil de superar.

