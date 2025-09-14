Nueve segundos que vale la pena ver: Oblique Seville es el nuevo campeón mundial de los 100 metros

Ni Noah Lyles, ni Kishane Thompson, el dueño de los 100 metros en el Mundial de Japón fue el jamaiquino Oblique Seville, en infartante final que resolvió en 9 segundos y 77 centésimas. Hay mil disciplinas en el Mundial que se disputa en Tokio, pero "la final", esa cita magnética, la que todos soñarían con ganar es la de los 100 metros, y llí fue donde Seville, de 24 años, superó casi sobre la línea a su compatriota Kishane Thompson (9.82, plata), mientras que el defensor del título y vigente campeón olímpico, el estadounidense Noah Lyles, quedaba un metro más atrás en 9.89 y se llevaba de regreso el bronce.

El legendario Usain Bolt miraba en las tribunas a "los chicos" jamaiquinos, que él impulsó a crecer y brillar tratando de seguir su leyenda ya en los libros. Thompson, también de 24 años, parecía en la previa como candidato, por eso luego de vencerlo Seville le hizo el gesto de "plegaria", como rongándole que lo perdonara por la impresionante victoria que acaba de conquistar:

Para el campeón olímpico y que llegaba también como campeón mundial, el estadounidense Lyles el domingo japonés terminó con sabor amargo. Es que tanto Seville como Thompson lo superaron y son 4 años más jóvenes, por lo que al velocista norteamericano se le hará cada vez más complicado seguirles el paso.

Seville había ganado su serie con 9.86 y en esa gran final solo faltó el italiano Marcell Jacobs (10.16), el hombre que sorprendió al mundo en esa misma pista del estadio Nacional al ganar la final olímpica de 100 metros en 2021. El récord de los 100 metros, mientras tanto, sigue en poder del mágico Bolt, que en el Mundial de 2009 marcó 9m58...

