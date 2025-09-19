El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 19 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, aunque con la aparición de la lluvia.

El SMN pronostica tormentas antes del mediodía, una situación que continuará por la tarde de forma aislada. Por la noche el cielo pasará a ser mayormente nublado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante el comienzo de este viernes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente nublado, con probabilidades de lluvia durante la mañana y con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 22 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el norte a una velocidad de entre 5 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 26. La humedad será del 88%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará nublado y con las mismas probabilidades de lluvias. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 18 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:47 y se esconderá a las 18:48.

Hay alertas amarilla y naranja por tormentas en 9 provincias

El servicio del clima emitió una alerta de tormentas en 9 provincias para este viernes. Se verán afectados Río Negro, Córdoba, Corrientes, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y casi la totalidad de Buenos Aires.

En territorio bonaerense quedan fuera de alerta el AMBA y la Costa Atlántica. Hay alerta amarilla en Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

