Las principales frases que dejó Toto Caputo en Carajo TV

El ministro Luis "Toto" Caputo estuvo en el programa "Las tres anclas", del canal de streaming Carajo, acompañado por Santiago Basil y José Luis Daza, y dejó varias frases muy fuertes, con críticas para el gobernador Axel Kicillof, referencia a la inflación, elogios para Javier Milei y referencia a la forma en que usarán el superavit fiscal.

La presencia del funcionario hizo que Carajo llegará a tener 16 mil cibernautas conectados. Apenas terminó la entrevista, ese número bajó a 4900.

Las frases más importantes de Toto Caputo en Carajo TV

"Vamos a seguir con el equilibrio fiscal , el apretón monetario va a seguir firme y con respecto a la parte financiera, lo que es el tema del pago de los vencimientos de cupones, ya lo vamos a anunciar".



". " El otro día veía a un periodista que hablaba de Kicillof como pogre, no es progre, es comunista . No lo digo con desprecio, estoy describiendo. Él no lo oculta. Las opciones son esas. Comunismo que no funcionó en ningún lado o nuestro proyecto que está dando resultados, sobre todo si tenés en cuenta lo que hemos recibido".



Toto Caputo en Carajo





" Gracias al superávit , ahorro que nosotros tenemos hoy en nuestra cuenta en el Banco Central, vamos a poder financiar las diferentes concesiones que estamos sacando . Esto es un beneficio enorme".



A todo el resto de la sociedad se les hizo tan evidente de lo que están intentando hacer...". "Hay elecciones en un mes, entonces, si uno está en desacuerdo, lo puede manifestar. Es comunismo o lo que nosotros estamos haciendo. La gente elegirá ".



". "Este ataque político está combinado con una situación macroeconómica muy sólida".



"Hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal, superávit comercia l, un Banco Central capitalizado, no hay emisión monetaria y la inflación sigue controlada. Entonces es una situación rara, porque los los mercados y la gente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia"



Caputo, Bausili, Daza, en Carajo TV



"Hay elecciones en un mes y no tengo dudas que el resultado va a ser otro, y vamos a poder pasar todas esas reformas en las que hemos trabajado tanto tiempo y sería una lástima que las perdiéramos".

