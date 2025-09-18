Mayans sobre "Toto" Caputo: "Ya le fundió el gobierno a Macri, ahora le está fundiendo el gobierno a Milei"

El senador formoseño José Mayans aseguró que el presidente Javier Milei “ha robado los fondos provinciales para su supuesto superávit fiscal”.

Duro pronóstico de un economista: “Lo peor está por venir, se viene una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”

“No entiende nada”

Además afirmó que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo “es un estúpido”, que “no entiende nada”.

“Ya le fundió el gobierno a Macri, ahora le está fundiendo el gobierno a Milei”, opinó al comentar una publicación del funcionario en la red social “X”.

“Un disgusto muy grande”

“Hay un disgusto muy grande en las provincias porque el presidente cuando lee su mensaje dice que ´la Nación gasta menos que las provincias´. Se ve que no tiene idea o no tiene ningún asesor que le diga ´mirá, de la recaudación las provincias llevan menos del 30%´y más del 70% lleva Nación”, analizó Mayans horas antes de que el Senado rechazara el veto de Milei a la ley de ATN.

“Eso que dice él, que miente a sabiendas, o no está informado. No puede decir eso porque prácticamente los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño le están reclamando una distribución más justa del presupuesto”, recalcó.

"Wado" de Pedro sobre Milei: “Es de esos economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa"

Mayans opinó en declaraciones a Radio Del Plata que “el financiamiento de la deuda se está llevando prácticamente todo el esfuerzo del país”.

“Cada vez peor, cada vez hay más deuda. Obviamente eso repercute en la jurisdicción y competencia de las provincias y de la Nación porque cada una tiene sus obligaciones constitucionales”, finalizó el senador por Formosa.