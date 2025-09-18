"Wado" de Pedro sobre Milei: “Es de esos economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa"

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro aseguró este jueves que Javier Milei es “un presidente que miente” a los argentinos y que “no conoce la realidad” porque pertenece a un sector de “economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa”.

Carlos Maslatón: "El plan económico está quebrado y el país está fundido"

“En un frasco de mayonesas”

“El presidente no conoce la realidad de la Argentina, es de esos economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa desde hace décadas, rodeado de mega empresarios, que salieron de la Facultad a hacer consultorías”, sostuvo el legislador de Unión por la Patria (UxP).

“La Argentina es un país maravilloso, lleno de pibes y pibas que tienen ganas de estudiar y trabajar, lleno de pymes que quieren seguir creciendo, y tenemos un Presidente que no solo no conoce esto, sino que destruye lo que funciona bien”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Duro pronóstico de un economista: “Lo peor está por venir, se viene una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”

“Lamentablemente mintió mucho”

“La Argentina votó un Presidente que lamentablemente mintió mucho, porque dijo que iba a ir contra los privilegiados de la Argentina, contra la casta, que son los que siempre se benefician en todos los gobiernos, pero por el contrario fue contra los jubilados, los docentes, los trabajadores y las trabajadoras, contra las familias argentinas”, subrayó De Pedro.

Además enfatizó que con el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que anunció por la cadena nacional, el presidente “también le mintió a los argentinos” cuando dijo “que entendió el mensaje de las urnas y que iba a enviar al Congreso un aumento para las jubilaciones, para la salud y para la educación”.

“Como presidente de la Comisión de Educación del Senado, digo que es mentira. El 8% sobre la inflación que manda en el presupuesto es sin contar el 50% del poder de compra que perdió todo el sistema de educación en Argentina desde que llegó Milei es. Estamos casi un 50% abajo”, destacó.

“En el financiamiento del sistema universitario anunció 4,8 billones cuando el SIM, que son todos los rectores de todas las universidades públicas, con los docentes, con el Congreso definimos que el presupuesto para el funcionamiento básico es de 7,1 billones”, ejemplificó.

“Con un modelo similar a este como el de (el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz, al de Cavallo, pierde la industria nacional y pierde el trabajo argentino”, cerró De Pedro.