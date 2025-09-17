Carlos Maslatón: "El plan económico está quebrado y el país está fundido"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que “el plan económico está quebrado y el país fundido” al referirse a la actual coyuntura económica argentina.

“Milei está liquidado”

“No hay nada que pueda hacer, Sehinkman, ni cambiando discursos ni cometeando gobernadores”, sostuvo al comentar una publicación del periodista Diego Sehinkman en la red social “X”.

“El plan económico está quebrado y el país fundido. De los males que vienen no nos podemos salvar. Pensá en un 1981 o en un 2018, Milei está liquidado”, afirmó Maslatón.

Aunque luego aclaró: “Hay que tratar de que no renuncie y de que no se le inicie juicio político: el irresponsable debe seguir en el cargo hasta el 10/12/2027”.

“Banda inexistente”

“El gobierno tratará de defender su banda inexistente, no por ideología sino para cubrir la retirada de la City corrupta, pues para ellos gobiernan efectivamente en contra del pueblo explotado”, prosiguió en una publicación posterior.

“Fracasarán y en cualquier momento vendrá un anuncio como el radical del 6/2/1989: no tengo más nada, no vendo más. Vamos a 1835 primera escala, objetivo de este lindísimo triángulo de Onda 4 de mediano plazo”, analizó el analista.

“Pero luego, tras retracción, tendremos los objetivos más altos de este dibujo. La función de este ciclo del dólar-peso es licuar, degradar, desagiar la descomunal emisión monetaria de Caputo y Milei realizada desde que asumieron, a pesar de los ridículos anuncios que se mandan en contrario mintiendo ante el mundo entero”, concluyó.

“Milei debe cumplir entero su mandato”

“El pueblo tiene que asumir su voto en el ballottage del 2023. Milei debe cumplir entero su mandato hasta el 10/12/2027. Que a nadie se le ocurra instar a su renuncia para que él pueda alegar cansancio moral y, mucho menos, iniciarle juicio político constitucional”, opinó el economista en otro tuit.

“Es la hora de sufrir, camaradas, que todos los costos políticos sean para Milei, su Hermana y el equipo económico de Caputo, Quirno y Bausili. Nosotros, argentinos”, cerró Maslatón.