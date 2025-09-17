La diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que “es un plan siniestro” la política del gobierno del presidente Javier Milei aplicada sobre el Hospital Garrahan.

Hospital Garrahan

“Están sufriendo el ajuste y la preocupación por ver desarmarse el Garrahan mes a mes. Lo que ha sido la expulsión de 200 profesionales porque en la vida del Garrahan, en 38 años, nunca sufrieron un ajuste de tal magnitud”, sostuvo la legisladora de Unión por la Patria.

Además explicó que el hospital recibe un “80%” de subsidio de la Nación y un “20%” de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ese dinero, que era el presupuesto del Garrahan, sufrió la motosierra de Milei en la proporción, por supuesto, del 80% que es lo que le tocaba poner, por lo cual lo primero que hicieron fue planchar los salarios”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“Timba financiera”

También señaló que el hospital “tenía sus propios recursos que era todo lo que el Garrahan facturaba a obras sociales a partir las prestaciones”.

“Por esa enorme capacidad médica que tiene, le permitió al Garrahan facturar un 451% más que el año anterior. Lo que los médicos necesitaban saber es cuánto había sido la facturación porque históricamente lo que el Garrahan facturaba se lo devolvía a los médicos o lo devolvía al hospital en obras. Lo que mostramos ayer (en la comisión de Salud) fue que facturaron más de 20.000 millones de pesos el año pasado y que todo eso lo mandaron a un fondo de inversión, o sea, la famosa timba financiera, fondo de inversión del Carlos Pellegrini, del Banco Nación”, aseguró Tolosa Paz.

“Toda la plata, todo ese superávit que ellos muestran que tienen ahora fue por el esfuerzo de los médicos y fue, por supuesto, comprar bonos, acciones, plazos fijos sin poner un solo centavo ni en los trabajadores ni mucho menos en el hospital”, enfatizó.

“Plan siniestro”

Y luego evaluó: “De acá a diciembre con esa plata se pagarían todos los salarios atrasados de todo el hospital, por ejemplo, entre otras cosas”.

“Cuando el Garrahan, además de sufrir el ajuste, tiene la capacidad operativa, tecnológica y de especialidad para facturar 20.000 millones de pesos, también se apropian de esa renta y se la llevan al plazo fijo para que Toto Caputo en la cuentita que va haciendo de cómo va logrando el equilibrio fiscal, lo hace también con el dinero que el propio Garrahan genera”, cuestionó.

“Entonces, la verdad que es un plan siniestro. Van a dejar que la gente se vaya y están buscando que el Garrahan se cierre. Esta es la verdad, que cada provincia haga lo que pueda y que los chicos se mueran en la Argentina”, concluyó Tolosa Paz.