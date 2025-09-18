Axel Kicillof en la mira de los mercados: “Empezó a ser una figura a reconocer nuevamente”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y analizó la combinación de turbulencia financiera, incertidumbre política y desconfianza empresarial en Argentina, además de la relevancia que empieza a tener Axel Kicillof para los mercados.

Ariel Maciel describió el clima actual: “Es un miércoles medio complejo, pero nada que se entone de lo que veníamos viendo sobre el efecto que tiene el Gobierno ya en todos los frentes”. También explicó que la figura de Axel Kicillof empezó a ganar relevancia entre los grandes fondos: “Representantes del Banco Goldman Sachs están en Buenos Aires porque quieren preguntar cara a cara a analistas, a dirigentes políticos, a distintos empresarios, qué es lo que están viendo de Axel Kicillof de acá en adelante”.

El reconocimiento de Axel Kicillof en materia financiera

Y agregó: “La figura del gobernador de Buenos Aires empezó a ser una figura a reconocer nuevamente, a tenerlo nuevamente en la agenda para ver qué es lo que está sucediendo en los mercados respecto de la posibilidad de que el peronismo vuelva a tener el poder”.

Maciel citó el malestar corporativo con el estilo presidencial: “Muchos empresarios lo decían. Que no insulte, que hable, que dialogue, hay que transformarlo para que sea constante en el tiempo y no que esa confrontación te lleve a que después venga todo lo contrario”.

Las advertencias del FMI

En ese sentido, recordó que hasta el FMI había advertido: “Este plan económico de Javier Milei está por encima de las exigencias en algunos puntos, quien le decía que tiene que haber acuerdo político y paz social”.

Uno de los puntos llamativos, según el periodista, es la hiperactividad del ministro de Economía, Luis Caputo: “Lo que llama la atención es la hiperactividad que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales. Es llamativo, es verdad. Se está peleando con todo el mundo”.

Luego, manifestó que esa exposición refleja debilidad interna: “Si esos son los que tienen que estar discutiendo y dando la pelea virtual en las redes sociales, claramente es que al Gobierno cada vez le faltan más soldados”.