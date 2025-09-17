El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 17 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este miércoles, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 22 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 25. La humedad será del 90%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará nublado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 17 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:50 y se esconderá a las 18:47.

Alerta amarilla en ocho provincias

Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en:

sur de la provincia de Buenos Aires (en la tarde);

(en la tarde); centro y sur La Pampa (en la tarde);

(en la tarde); este de Río Negro (en la tarde y la noche);

sur de San Luis (en la noche);

(en la noche); este de Mendoza (en la noche);

(en la noche); noroeste de Santa Fe (en la noche);

(en la noche); este de Santiago del Estero (en la noche);

(en la noche); centro de Chaco (en la noche).

