Investigan la misteriosa muerte de un hombre encontrado en una cascada de Iguazú

La policía de Misiones se encuentra investigando las causas de la muerte de Francisco Fernández Campon, de 50 años, cuyo cuerpo fue hallado aproximadamente a las 11:50, este jueves 18 de septiembre, boca abajo, al pie de la cascada Salto Mariposa, que está ubicada a 400 metros del Hito Tres Fronteras, de la ciudad de Puerto Iguazú.
Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la UR-V fueron advertidos sobre un hombre que se encontraba, supuestamente, sin vida. Al presentarse en el lugar y comprobar el deceso, llamaron al personal de la División Policía Científica y al equipo médico.
Luego, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital SAMIC de Iguazú, donde pudo confirmarse la identidad del hombre fallecido. Por orden judicial, se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte; mientras tanto, la policía sigue investigando para establecer las circunstancias específicas en que ocurrió el deceso.
Este jueves también falleció una nena en la localidad de Olmos (Buenos Aires), atropellada por un camión dentro de una quinta familiar que se encuentra en las calles 197 y 94.
Agencia Noticias Argentinas habló con fuentes policiales que le informaron que la víctima se llamaba Pamela Marian Tarifa Córdova, tenía 7 años, y, apenas ocurrido el accidente, sus progenitores la llevaron al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero, por las graves heridas recibidas, los médicos no lograron salvarla.
La madre de la niña fallecida, Teodora Gabriela Córdova Menchaga, una agricultora de 34 años, contó que el camión estaba en su quinta, cargando verduras, y, al retirarse, atropelló a la menor. El victimario, identificado como Octavio Sandobal Vásquez, de 32 años, fue al hospital a ver a la nena.
El Mercedes Benz 913 blanco con rojo, patente SQZ-045, que causó la muerte, fue encontrado en la casa de su dueño, ubicada en Ruta 36 y 55. La fiscalía mandó realizar pericias sobre el vehículo y hacerle un test de alcoholemia al conductor, después de lo cual se establecerá su situación procesal. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y es manejada por la UFI número 12 del Departamento Judicial La Plata.
