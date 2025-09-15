Investigan la muerte de un estudiante durante una clase de educación física en Carlos Paz

Un estudiante de 13 años falleció este lunes por la tarde tras descompensarse durante una clase de educación física en el IPEM 359 Arturo Illia de Villa Carlos Paz. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 13:45 horas en la plaza lindera al establecimiento educativo ubicado en las calles Azopardo esquina Kant del barrio Villa Domínguez.

El adolescente, que cursaba segundo año de la institución, se desplomó de manera repentina mientras corría junto a sus compañeros durante la actividad deportiva. Según los primeros informes, habría sufrido tres paros cardiorrespiratorios consecutivos.

El personal docente y los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, pero los intentos resultaron infructuosos. El menor fue trasladado sin signos vitales al Hospital Sayago, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por muerte súbita.

"La profesora a cargo dijo ante la Policía que el menor cayó al piso descompensado", informaron fuentes judiciales. El diagnóstico médico determinó que el estudiante sufrió un paro cardíaco, lo que derivó en la muerte súbita.

La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, inició una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y ordenó la realización de una autopsia. Autoridades judiciales mantuvieron acordonada la plaza donde ocurrió el hecho, mientras un patrullero custodió el lugar junto con elementos de la clase de educación física.

Segundo caso en cuatro días en Córdoba

Este trágico episodio se produce apenas cuatro días después de otro caso similar en la provincia. El jueves 11 de septiembre falleció Amadeo Ruiz, de 13 años, jugador de la octava división del Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores, quien se descompensó durante un entrenamiento de fútbol.

El menor fue trasladado al Hospital de Niños, donde constataron la muerte súbita, pese a las maniobras de RCP realizadas.

Fotos en texto: Carlos Paz Vivo y El Doce.