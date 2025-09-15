Tragedia vial en Resistencia: un niño de 12 años murió tras ser embestido por una camioneta

Un nuevo hecho de inseguridad vial golpea a la capital chaqueña. Un niño de 12 años, identificado como Ramiro Tobías Cabrera, perdió la vida el sábado 13 de septiembre luego de ser impactado por una camioneta en la intersección de Pueyrredón y Gerardo Varela. El menor conducía una motocicleta junto a su prima, de 18 años, quien permanece internada.

El accidente se registró alrededor de las 10 de la mañana. De acuerdo al parte policial, Cabrera manejaba una Zanella ZB 110 cc gris, acompañado por su prima Daira Ailén Aquino. En ese momento, fueron embestidos por una Toyota Hilux blanca, al mando de Horacio Armando Escalante (51), oriundo de La Leonesa, quien salió ileso.

En diálogo con Radio Libertad, el oficial Facundo Gómez, del área de Prensa de la Policía del Chaco, confirmó que “lo que se pudo constatar en el lugar es que el menor era quien manejaba. Además intervino la División Criminalística y, a través de la pericia, se determinará qué fue lo que ocurrió”.

Ambulancias del servicio de emergencias 6878 y 6864, a cargo de la doctora Mariel Quijano y el licenciado Hugo Fernández, trasladaron a las víctimas. Ramiro fue ingresado de urgencia al Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán, donde se le diagnosticó traumatismo de cráneo grave (TEC) y politraumatismos. Posteriormente fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a los esfuerzos médicos, a las 20:34 horas, la doctora María Ramos, médica de guardia, confirmó su fallecimiento por muerte encefálica. Durante todo el proceso, el menor estuvo acompañado por su padre, Juan Carlos Cabrera.

La joven de 18 años continúa internada en el Hospital Perrando y aún no declaró ante la justicia.

El caso quedó en manos de la Policía Sanitaria Metropol y del médico policial. En paralelo, la División Criminalística lleva adelante pericias para establecer las circunstancias exactas del choque y determinar responsabilidades.