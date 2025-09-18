La Justicia investiga un confuso episodio que ocurrió en la localidad bonaerense de Vicente López, cuando una denuncia por robo terminó en una tragedia. Octavio Buccafusco, hermano del reconocido bailarín Augusto Buccafusco, llamó para alertar sobre un asalto en su departamento pero terminó muerto luego de un violento forcejeo con la Policía en medio del operativo.

Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad, donde se ve al hombre de 34 años en Avenida Maipú al 1100, a dos cuadras de su domicilio, intentando ir hacia una comisaría con su perro y su bicicleta. Los efectivos le pidieron que se identificara, pero como Octavio se negó y quiso continuar con su marcha, lo redujeron entre cuatro agentes, lo tiraron presionando su cuerpo contra el piso y lo esposaron.

El caso está en manos del fiscal Alejandro Guevara y por el momento está caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La autopsia inicial, realizada en la morgue de Lomas de Zamora, indicó que el joven habría fallecido por un paro cardíaco que "no guardaría relación" con el forcejeo, pero de todas formas el accionar policial está bajo la lupa y su familia reclama que se investigue como un "homicidio".

Desde la fuerza de seguridad local sostuvieron que el hombre se encontraba “muy exaltado y agresivo” y que quiso escapar luego de haber hecho la denuncia. Llegaron hasta su departamento pero Buccafusco les dijo que no confiaba en ellos y "no creía que fueran policías" porque había llamado al 911. Al mismo tiempo, los agentes sospecharon con la posibilidad de que él pudiera ser un presunto delincuente.

"Le piden que se identifique y se negó. Quiso irse en bicicleta y un agente se la retuvo. Después cambió su actitud y buscó irse hacia Maipú, dejando la bicicleta, y ahí fue cuando lo redujeron", señaló una fuente del caso al canal TN. Además, añadió que se realizaron entrevistas a sus vecinos, quienes negaron haber visto que alguien entrara a la vivienda.

Tras retenerlo en la vereda se dieron cuenta que se había desvanecido y le quitaron las esposas para hacerle RCP (Reanimación Cardiopulmonar) antes de que llegara una ambulancia. También trascendió que al requisar su casa se hallaron "grandes cantidades de esteroides anabólicos" y se analiza si el joven consumía o no estupefacientes.

Estas versiones contrastan con la aportada por la familia de Octavio, que denunciaron un abuso y un exceso por parte de las fuerzas de seguridad y pidieron a quienes hayan presenciado lo ocurrido que se acerquen a declarar. El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre, pero se conoció en las últimas horas cuando se difundió el video de la aprehensión en las redes sociales.

"Murió como consecuencia de un procedimiento policial mal ejecutado a manos de cinco agentes municipales. Estaba solo, con su bicicleta y su perro, en la esquina de Av. Maipú y M. Miguel de Gûemes. Si pasaste por ahí entre las 5.30 y las 7.00 AM el 03/09/2025, si viste o escuchaste algo, por favor comunicate con el +5491140474019. Tu testimonio puede ser clave, es totalmente anónimo y seguro", dice un mensaje que compartió su hermano en sus historias de Instagram.

“Los policías lo asfixiaron”, dijo su familia

"Él no representaba ningún tipo de peligro ni para él ni para terceros. No tenía una actitud hostil. Estaba muy tranquilo y ellos se le tiraron entre cinco personas encima durante un montón de tiempo”, dijo Augusto en diálogo con el mencionado medio.

El bailarín, que saltó a la fama tras participar del reality show “High School Musical, la selección”, sostuvo: “Es imposible que cualquier persona con tres rodillas en la espalda y el peso de tres cuerpos, pueda resistir durante 15 minutos. Por supuesto que lo asfixiaron”.

Augusto Buccafusco, hermano de la víctima.

Asimismo, aseguró que el fiscal le prometió actuar en caso de que los estudios lleguen a confirmar la asfixia. "Estamos esperando el informe. Si es así los van a ir a buscar", afirmó. Y a diferencia de los primeros datos que se conocieron, denunció: "Los agentes lo tuvieron tirado en el piso más de 10 minutos, y en ningún momento le hicieron maniobras de RCP".

“Quiero denunciar la falta de preparación que tiene esta gente y la incompetencia. Tuvieron que utilizar fuerza extrema para reducir a alguien con un perrito en brazos. Es increíble”, concluyó el artista.

