Inicia el juicio por el crimen de Alejandra Abbondanza, asesinada a golpes y quemada en una parrilla

El 16 de septiembre de 2022, María Alejandra Abbondanza salió a caminar para pasear a su perro por el barrio y nunca más regresó. Tenía 38 años y su cuerpo fue encontrado descuartizado e incinerado en una parrilla en la casa de su vecino, Agustín Chiminelli, acusado de haberla asesinado previamente a golpes con una mancuerna. Este jueves, a casi tres años del crimen, comienza el juicio que conmocionó a la ciudad bonaerense de Campana.

Chiminelli, de 27 años, enfrenta cargos por "homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género y por el vínculo". Sin embargo, no es el único que será juzgado en el proceso que se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, ya que sus padres, Liliana Sánchez (67) y Carlos Rubén Chiminelli (72), están acusados de “homicidio agravado criminis causa” y por “encubrimiento agravado”.

Caso Natalia Melmann: rechazaron la libertad condicional de dos policías condenados por el femicidio de la chica de 15 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No solo se va a tratar el femicidio de Alejandra Abbondanza sino también abusos sexuales anteriores que cometió Agustín Chiminelli, de los cuales también se les imputa una participación a los padres", expresó la fiscal Ana Laura Brizuela, a cargo del caso. Según la hipótesis de la investigación, cuando Rubén y Liliana ingresaron a su vivienda el femicidio "ya había comenzado".

"Al advertir lo que estaba pasando y querer proteger a su hijo, lo que hacen es ayudarlo a terminar lo que él había empezado”, indicó la funcionaria judicial en diálogo con el medio local Campana Noticias. Sobre los otros casos en los que el joven está implicado -había sido denunciado por una expareja por violencia de género- los padres también son investigados como "partícipes necesarios" en los hechos de violencia.

Alejandra, que se desempeñaba como acompañante terapéutica y vivía con su pareja y su hija adolescente a metros de la casa de los Chiminelli, fue atacada en una de las habitaciones de la vivienda con una mancuerna de 50 kilos. A pesar de que inicialmente se creía que tenía una relación ocasional con el joven, el abogado Hugo Tomei, representante de los familiares de la víctima, afirmó que más allá de la imputación "no existía un vínculo sentimental en ella y el sospechoso".

Los jueces que integran el tribunal son Daniel Rópolo, Lucia María Leiro y Mariano Aguilar, que semanas atrás participaron del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, donde condenaron al exmarido de la modelo a 19 años de cárcel por abuso sexual. Se espera que el debate oral se extienda al menos a lo largo de cinco audiencias.

Asesinada en la casa de sus vecinos: el crimen de Alejandra

Horas después de que Alejandra saliera a caminar con su perro, el animal regresó solo hasta la puerta de su casa y no llevaba puesto el pretal. Tras la denuncia, la Policía encontró sus restos en la vivienda de su vecino, Agustín Chiminelli, que en ese momento tenía 24 años.

“Me llamaron a las 3 de la mañana. A las 5 apareció el perrito de Alejandra con manchas de sangre; ahí comenzamos a rastrillar puerta por puerta hasta que las cámaras de seguridad mostraron cuando ella ingresaba a la casa de Chiminelli”, recordó la fiscal Brizuela acerca de la prueba que resultó fundamental para ubicar a la mujer y a su presunto agresor en la escena del crimen.

La autopsia reveló que Abbondanza murió de un traumatismo de cráneo. Su atacante la habría asesinado en un cuarto y después quiso deshacerse del cuerpo.

Los investigadores hallaron manchas de sangre en la casa de los imputados y el cuerpo descuartizado y carbonizado en la parrilla, ubicado en el primer piso de la casa, donde había un quincho. Además, había restos de ADN de Alejandra en la mancuerna con la que entrenaba Agustín, por lo que se identificó que utilizó ese elemento para matarla.

“Chiminelli salió cuatro veces a descartar ropa y pruebas. En la última salida, el perrito lo sigue; él descarta el pretal del animal y ropa de Alejandra, pero cuando vuelve a cerrar la puerta, el perro da la vuelta y llega a su casa. Al momento de la detención, estaba acostado en la cama. Nadie se resistió físicamente, pero pusieron trabas todo el tiempo", precisó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Por último, sobre las penas que podría caberle a los acusados en caso de ser encontrados culpables, explicó que el hombre de 27 años, solo por el femicidio, le correspondería prisión perpetua. En el caso de los padres, la escala es distinta y aún no definió la pena a solicitar.

FP/ff