Buscan a prófugo por el femicidio de una mujer: tenía denuncias por violencia de género

Una mujer de 35 años, Jessica Scarione, fue asesinada a balazos y por el femicidio es buscada su pareja, Luis Alberto Espinoza, quien está prófugo y tenía denuncias por violencia de género en su contra. El femicidio ocurrió en Neuquén.

La Policía de la provincia emitió un alerta de búsqueda de Espinoza donde se detalla que tiene 45 años, es de contextura robusta y mide 1.63. Es de tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

La víctima, que era mamá de cuatro hijos, fue encontrada sin vida en una casilla precaria ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La autopsia preliminar reveló que la víctima murió como consecuencia de una herida causada por un disparo de arma de fuego, que según el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial reveló que Jéssica murió por “una hemorragia externa masiva originada por una lesión de la arteria ilíaca”.

El femicidio es investigado por la fiscal Lucrecia Sola quien ordenó de captura de Espinoza, de 45 años, sobre quien pesaban denuncias previas por violencia de género interpuestas por la propia víctima. La Justicia había dictado medidas cautelares contra el sospechoso, aunque estas cesaron cuando ambos retomaron la relación y volvieron a vivir juntos, egún consignó LMNeuquén de acuerdo a las declaraciones que dio el jefe del departamento de Seguridad Personal División Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso.

Además, la fiscal ordenó además el secuestro de imágenes de cámaras de vigilancia de la zona. También dispuso la toma de declaraciones testimoniales a vecinos y vecinas.