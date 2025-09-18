“No los mato si me dan la llave del auto”: hombre se defendió a los tiros de cuatro motochorros

Un hombre disparó su arma en medio de un robo que intentaron perpetrar cuatro motochorros. Los ladrones se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto, alrededor de las 20.30, en la intersección de las calles Alejandro Korn y Solís, en la ciudad de Mar del Plata

La víctima, esperaba a su esposa en la puerta de su casa cuando de pronto dos motos con cuatro delincuentes a bordo se detuvieron en la vivienda con intenciones de robo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el relato del hombre, dos de los asaltantes se bajaron de los vehículos y se dirigieron directamente hacia ellos. Al darse cuenta de que se trataba de un asalto, la pareja corrió desesperadamente para refugiarse dentro de su casa. En ese instante, uno de los delincuentes que portaba un arma de fuego les gritó una amenaza que no olvidarán: “No los mato si me dan la llave del auto”.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran el momento en que la víctima cae al suelo mientras intenta escapar, y uno de los delincuentes le pega al menos dos patadas en la espalda mientras trataba de reincorporarse.

Mientras tanto, su esposa quedó atrapada junto a la reja de entrada, donde otro de los asaltantes le exigía insistentemente las llaves del vehículo. El hombre, malherido, logró levantarse y entrar a su casa. Desde adentro, tomó una pistola de calibre nueve milímetros, que está registrada a su nombre, y salió nuevamente: realizó entre tres y cuatro disparos al aire, logrando asustar a los ladrones. Quien intentaba abrir el auto huyó a pie por la calle Solís, mientras que los otros tres delincuentes escaparon en sus motos por la calle Korn.