Intentó robar cables, se electrocutó y fue detenido

Un joven de 24 años comenzó a manipular cables con la aparente intención de robarlos lo que activó el protocolo de alerta en el Centro de Monitoreo. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad pertenecientes al sistema de vigilancia recientemente reforzado. El sospechoso fue aprehendido.

El intento de robo fue desactivado por personal de Trenes Argentinos y agentes de la Policía Federal Argentina (PFA).

Desde Trenes Argentinos comunicaron, que el hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada en Empalme Maldonado, una zona estratégica para la operación ferroviaria ubicada a la altura de la avenida Belisario Roldán, el barrio porteño de Palermo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El delincuente fue detectado por una torre móvil de seguridad reubicada en Empalme Maldonado, dotada con un domo con visión de 360 grados, la cual advirtió la presencia sospechosa de un hombre en la zona de vías, encaminándose hacia la cabina de señales, con la intención de extraer los cables ferroviarios de la línea Mitre.

En ese contexto, el asaltante, de 24 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades de la PFA. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría correspondiente del ferrocarril Mitre, donde se comprobó que no concretó el robo.

Por su parte, desde la empresa estatal, informaron: “Desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho”.

En ese horario, la vía se hallaba sin energía eléctrica debido a las obras programadas en los ramales Mitre y Suárez, lo cual fue determinante para que el detenido no sufriera heridas de gravedad.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez Di Giorgi y con la secretaría número 15 encabezada por la doctora Verónica Martina Lara, asumió la intervención en la causa judicial.

El hecho se produjo en el contexto del reciente Plan Estratégico de Seguridad y Prevención implementado por Trenes Argentinos, que incorpora nuevas tecnologías y medidas para reducir los delitos vinculados a la infraestructura ferroviaria en áreas de alta sensibilidad operativa.