Quién es el militante político que fue asesinado de un tiro en la cara

Un militante político identificado como Sebastián Carrillo, fue asesinado de un tiro en la cara en el Barrio Independencia de José León Suárez, jurisdicción del partido de San Martín. El autor del disparo todavía sigue prófugo.

El hecho fatal ocurrió el domingo pasado, a una cuadra de la Villa Curita, en medio de un supuesto tiroteo entre bandas. El posible móvil de la balacera habría sido por una pelea territorial por la venta de drogas.

El militante del Movimiento Evita fue asesinado por una bala que le ingresó por su lagrimal izquierdo. En la zona, aseguran que Carrillo ni siquiera fue una víctima del fuego cruzado. Se refugiaba en la casa de su novia y recibió el disparo cuando acercó el rostro a una ventana.

Una vez que el fuego cesó, la familia de su novia lo trasladó a una sala de la zona. Luego, fue derivado al Hospital Evita, donde se constató su muerte.

El hecho es investigado por la UFI N°5 de San Martín, con tareas encargadas a la DDI de la zona, que llegó al lugar del crimen poco después. Hasta el momento no hay detenidos por el crimen de Carrillo.