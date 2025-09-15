Acusan a una empleada de un banco de robar dinero

Una empleada del Banco Nación de Caleta Olivia fue procesada por la Justicia Federal, acusada de retirar casi $1 millón de cuentas de clientes sin autorización.

Las maniobras delictivas ocurrieron entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y quedaron registradas en videos de la propia entidad.

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a la trabajadora por extracciones en siete cuentas de ahorro. La investigación estimó un perjuicio económico de $948.600 y ordenó un embargo por $5 millones. El fiscal Lucas Colla intervino en el caso junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), se le imputaron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

El Banco Nación había iniciado la denuncia tras detectar un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de la empleada.

El comunicado precisó que la acusada realizó retiros “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio. Esos movimientos sospechosos fueron respaldados con imágenes de cámaras de seguridad donde se veía cómo manipulaba dinero y lo guardaba en su billetera o en un cuaderno.

La fiscalía y la PIA solicitaron la indagatoria de la empleada en marzo de 2024, luego de analizar los registros audiovisuales y constatar las irregularidades detectadas en la denuncia.

La defensa de la imputada presentó un acta de conciliación con el Banco Nación, en el que ofrecía pagar $3 millones para frenar su situación procesal. “No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de $3 millones”, señaló el expediente. Por su parte, el MPF se opuso y argumentó que la maniobra fue cometida por una empleada de un banco público, por lo que estaba alcanzada por el concepto de funcionario público. Aun así, en primera instancia el juzgado homologó el acuerdo.