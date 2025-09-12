Las jubilaciones aumentan un 1,8% en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el dato de inflación de agosto, que alcanzó el 1,9%. En línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a partir de este número, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones desde octubre 2025, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.
Este aumento responde a la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que actualiza los montos de jubilaciones y pensiones, según la inflación, con un rezago de dos meses.
Nuevos montos de jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
Si el Gobierno mantiene el bono adicional de $ 70.000, los haberes quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)
¿Quiénes reciben el bono de $ 70.000?
El bono de refuerzo se implementó en 2024 para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Aunque ANSES aún no lo confirmó oficialmente para septiembre, se espera que continúe.
- Lo reciben completo quienes cobran la jubilación mínima.
- Quienes perciben entre $ 320.277,17 y $ 390.277,17 acceden a un monto proporcional hasta alcanzar ese tope.
¿Cuándo cobro la jubilación?
ANSES ya publicó el calendario de pagos para el noveno mes del año. Los depósitos se harán entre el 8 y el 26 de septiembre, según el tipo de prestación y la terminación del DNI del beneficiario.
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre