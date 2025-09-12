Las jubilaciones aumentan un 1,8% en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el dato de inflación de agosto, que alcanzó el 1,9%. En línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a partir de este número, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones desde octubre 2025, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Este aumento responde a la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que actualiza los montos de jubilaciones y pensiones, según la inflación, con un rezago de dos meses.

Nuevos montos de jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

Si el Gobierno mantiene el bono adicional de $ 70.000, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jubilación mínima : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono) Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

¿Quiénes reciben el bono de $ 70.000?

El bono de refuerzo se implementó en 2024 para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Aunque ANSES aún no lo confirmó oficialmente para septiembre, se espera que continúe.

Lo reciben completo quienes cobran la jubilación mínima .

. Quienes perciben entre $ 320.277,17 y $ 390.277,17 acceden a un monto proporcional hasta alcanzar ese tope.

¿Cuándo cobro la jubilación?

ANSES ya publicó el calendario de pagos para el noveno mes del año. Los depósitos se harán entre el 8 y el 26 de septiembre, según el tipo de prestación y la terminación del DNI del beneficiario.

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo: