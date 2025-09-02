Aumento jubilaciones: ¿de cuánto será el nuevo mínimo?

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $390.277,17.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.

En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,90%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $115.088‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $374.745, la Asignación Familiar por Hijo a $57.549 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.