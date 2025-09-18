Un operativo conjunto entre el Comando de Patrullas de la localidad bonaerense de Tigre y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió detener en la madrugada de este jueves a una banda de cuatro delincuentes que se quiso escapar por la autopista Panamericana hasta el barrio porteño de Villa Urquiza. Los sospechosos habían intentado robar una casa en Don Torcuato, pero se dieron a la fuga tras ser sorprendidos por los perros de una vecina.

El caso se dio inicio durante un recorrido preventivo de los efectivos bonaerenses, quienes lograron identificar un auto Fiat Cronos que no tenía las chapas colocadas ni las patentes de papel provisoria. Más tarde, se supo que los ocupantes del vehículo habían querido robar la vivienda de una mujer de 46 años bajo la modalidad de "escruche", al creer que no había nadie dentro de la casa.

Los ladrones habían colocado una escalera pequeña para ingresar al domicilio ubicado en la zona de Reynoso y la Ruta Provincial 202, pero la dueña escuchó ladrar a sus perros de manera persistente, se despertó y salió al patio. Los animales seguían excitados por la presencia de los hombres y, tras sorprenderlos, la mujer dio aviso al número de emergencias 911.

En paralelo, personal del Comando de Patrullas tigrense llegó al lugar mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad. Tomaron Panamericana hacia territorio de la Ciudad de Buenos Aires cuando eran perseguidos por una camioneta policial, y los efectivos advirtieron a sus colegas porteños.

Finalmente, perdieron el control del vehículo cuando llegaron al cruce de avenida Donado y Monroe y chocaron. Ninguno de los cuatro sufrió heridas, por lo que intentaron escapar a pie pero fueron capturados por los policias de la Comisaría 12C, que los esposaron en la vereda.

Al revisar el auto, encontraron que las patentes estaban guardadas en el baúl. Tras las averiguaciones iniciales descubrieron que el rodado no tenía pedido de captura y mediante una requisa incautaron diferentes herramientas que utilizaban para cometer robos, como llaves, pinzas, tenazas y discos de amoladora.

Quiénes son los detenidos tras la persecución en Villa Urquiza

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado N°60, Secretaría N°71, con actuaciones instruidas en la Comisaría Vecinal 12C. Mientras los investigadores intentan determinar si los aprehendidos forman parte de una presunta agrupación dedicada a hacer entraderas, se logró identificar a los cuatro sospechosos.

Uno de ellos es Carlos T., un supuesto ex carnicero de 55 años oriundo de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero. Junto con él estaba un pariente suyo, Valentín T., de 20 años, cuyo domicilio está registrado en la localidad de Garín, Escobar.

Los otros dos detenidos son Jonathan R., de 31 años, que fue identificado como un empleado que trabajaba en una empresa de lencería y una firma de lácteos y tiene domicilio en La Matanza; y Javier A., de 42, que reside en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con antecedentes penales.

FP/ff