Quiso robar cables del tren Mitre, se salvó de morir electrocutado y terminó detenido

El robo de cables de trenes se consolidó como una práctica recurrente entre delincuentes que buscan obtener metales conductores de electricidad, como el cobre o el aluminio, para luego venderlos en el mercado informal. Este lunes, personal de Trenes Argentinos junto con agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron impedir un intento de robo de cables ferroviarios en la línea Mitre, cuyos dos ramales permanecían fuera de servicio por obras. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y el sospechoso fue detenido.

Desde Trenes Argentinos informaron este martes que el hecho se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada en Empalme Maldonado, una zona estratégica para la operación ferroviaria ubicada sobre la avenida Belisario Roldán, en el barrio porteño de Palermo.

"Efecto contagio": el robo de cables, un delito que se repite y sigue dejando muertos y heridos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El delincuente fue detectado por una torre móvil de seguridad equipada con un domo de visión de 360 grados, que alertó sobre la presencia de un hombre en las vías, dirigiéndose hacia la cabina de señales.

La grabación muestra que el sospechoso comenzó a manipular los cables con la aparente intención de robarlos, lo que activó de inmediato el protocolo de alerta en el Centro de Monitoreo.

“Desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho”, lo que permitió que la tentativa de robo quedara frustrada y no se concretara la sustracción de materiales, informó la compañía, informaron desde la empresa estatal.

Custodia y patrullas privadas para combatir la ola de robo de cables

En ese momento, la vía se encontraba sin energía eléctrica debido a trabajos programados en los ramales Mitre y Suárez, lo que evitó que el detenido sufriera heridas graves o incluso la muerte.

Por la forma en que manipuló los cables y el riesgo de contacto con el tercer riel, el intento de robo podría haber terminado en tragedia. “De encontrarse la vía energizada, el ladrón podría haber muerto electrocutado”, explicaron.

El asaltante, de 24 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Policía Federal Argentina (PFA). Posteriormente, fue trasladado a la comisaría correspondiente del ferrocarril Mitre, donde se verificó que no había sustraído ni dañado bienes públicos.

Intentó robar cables de alta tensión y se electrocutó: está grave y con el 90% del cuerpo quemado

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez Di Giorgi y con la secretaría número 15 encabezada por la doctora Verónica Martina Lara, intervino en la causa judicial.

El hecho se enmarca dentro del reciente Plan Estratégico de Seguridad y Prevención, implementado por Trenes Argentinos, que incorpora nuevas tecnologías y medidas para disminuir los delitos vinculados a la infraestructura ferroviaria en áreas de alta sensibilidad operativa.

Vias del tren Mitre

El robo de cables de trenes disminuyó un 80% respecto a 2024

Según detallaron desde la empresa pública, el robo de cables en la traza ferroviaria descendió un 80%, mientras que las detenciones por delitos cometidos en el ámbito de los trenes aumentaron notablemente, según datos obtenidos del trabajo conjunto de la PFA, la Gendarmería Nacional y el personal de seguridad de Trenes Argentinos.

En julio de 2024, los reportes oficiales indicaron 73 robos de cables, mientras que en el mismo mes de 2025 la cifra cayó a 15 casos. Este avance también incluye una reducción considerable de tentativas de robo frustradas gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Robacables muertos: antecedentes, operación de autopsia y el fantasma de la Bonaerense

De acuerdo con la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral de Trenes Argentinos, durante el año se registraron 52 detenciones vinculadas a este delito específico, cifra que se suma a los resultados obtenidos por el despliegue de operativos preventivos.

Estas acciones se coordinan entre las fuerzas federales y el personal de Trenes Argentinos a través del programa Estaciones Seguras, una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación que involucra a 6.000 efectivos que patrullan estaciones y zonas aledañas de las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.

NG/ff