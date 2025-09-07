Al menos diez hombres fueron detenidos este domingo en el marco de las Elecciones Legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires, en distintos casos donde tuvieron que intervenir efectivos de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal Argentina. En varios hechos se trató de personas que tenían pedidos de captura activo por distintos delitos, como robo agravado, intento de homicidio y abuso sexual.

Sin embargo, en otros se trató de situaciones insólitas como un fiscal de la La Libertad Avanza que intentó robarse boletas de Fuerza Patria o un ciudadano que se fugó con su auto porque no quiso quedarse como autoridad de mesa y terminó siendo arrestado.

Las jornadas electorales suelen ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para dar con aquellas personas que se encuentran prófugas de la Justicia, con monitoreos y operativos encubiertos. Estos comicios provinciales en territorio bonaerense, no fueron la excecpión.

Dos detenidos en Tigre

En Tigre, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) detuvo a un hombre que era buscado por "abuso de arma agravado", en una causa en la que interviene la UFI de General Pacheco y el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro. Se trata de G.M.R., quien se acercó a sufragar al colegio María de Guadalupe, en el barrio de Las Tunas.

En el establecimiento educativo situado en Avenida de los Constituyentes 2924, se dispuso un operativo en el cual se logró identificar al sospechoso. Pero no fue el único en esa localidad tigrense, ya que mediante un procedimiento de los agentes del GTO de la fuerza bonaerense también aprehendieron a un sospechoso de "abuso sexual agravado", por el vínculo y por su condición de guarda.

Este segundo hecho se produjo en el Colegio N°14, de la calle Bomberos Voluntarios 480, de General Pacheco, y estuvo a cargo de la UFI especializada en Violencia de Género del mencionado municipio.

Un "pirata del asfalto" en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, la División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales apresó a F.P., un joven de 27 años con pedido de captura por "robo agravado" bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.

La información fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a escribió a través de su cuenta personal de X: "Fue a votar y terminó preso. La Policía Federal detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado".

"Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga", agregó en su publicación de esa red social.

La detención se concretó en la Escuela Secundaria N°56, ubicada en la calle Ayolas 1135, en la localidad de Villa Fiorito. Se trata de una causa iniciada en 2020 y que está en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Sebastián Andreoli, y donde interviene el Juzgado de Garantías N°6.

Según el expediente, F.P. sería uno de los responsabes de asaltar a punta de pistola a un hombre que circulaba en auto para transportar bolsas con insumos para confeccionar ropa interior femenina. El otro implicado aún no pudo ser identificado.

El fiscal libertario en Malvinas Argentinas

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido cerca del mediodía en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, cuando fue sorprendido in fraganti mientras robaba boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro.

El joven fue descubierto por un votante que ingresó a sufragar y se encontró con el fiscal guardando fajos de boleta de la fuerza peronista en un sobre. Al ser confrontado, no supo qué responder y quedó filmado cuando se dio aviso a las autoridades de mesa y a las fuerzas de seguridad.

"Vamos a ponerlo en primera plana para que vean. El señor fiscal de la Libertad Avanza robando boletas. Ahí se lo ve con las boletas en la mano. Muy bien, muy bonito. Ahí viene la Policía”, se escucha decir a la persona que votó el video.

El joven fue retirado de la escuela y puesto a disposición de la Justicia Electoral, en una causa por violación de la veda y robo de boletas. Según la Ley Electoral Nº 5.109 bonaerense, se establecen penas de arresto de dos a tres años para quienes falsifiquen, adulteren, destruyan, substraigan o sustituyan documentos electorales.

El ciudadano que no quiso ser fiscal de mesa

En el Colegio Federico Leloir de la ciudad de Mar del Plata, localizado en la calle Güemes 3147, un caso necesitó de la intervención de la Policía cuando un joven de 21 años que se acercó a votar se "fugó" al ser convocado como presidente de mesa. Según la explicaron, la persona que debía ejercer esa función se encontraba ausente, pero él se negó y prefirió escaparse.

Según los testigos, el chico fue notificado pero salió corriendo del edificio, se subió a su auto y se fue a toda velocidad, sin mediar palabra y dejando desconcertado al personal militar de custodia. Agentes policiales lo persiguieron y finalmente lo arrestaron.

Acusado de abuso en La Matanza

Un hombre de 54 años imputado por "abuso sexual y amenazas" quedó bajo arresto cuando se hizo presente en la Escuela EP N°91 - ES N°112 Thomas Edison, en el número 912 de la localidad de la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

El operativo corrió por cuenta de de la DDI Matanza, cuyos integrantes actuaron encubiertos para detectar al sospechoso, identificado con las siglas O.B.D., quien fue detenido rápidamente cuando caminaba por la vía pública.

Dos sospechosos en Quilmes

La Policía de la Provincia de Buenos Aires también procedió a detener a L.M.A., de 38 años, sobre quien pesaba un alerta por el delito de "privación ilegítima de la libertad".

El despliegue policial se organizó en la Escuela EP N°35 / ES N° 78, ubicada en la calle Craviotto N° 2630 de Quilmes, a partir de la información oficial electoral del acusado. El detenido se presentó a votar y fue frenado en la vía pública; quedando rápidamente a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

Del operativo que terminó en el arresto del sujeto participaron efectivos de civil con el fin de "no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria", precisaron fuentes policiales.

En ese mismo municipio, las autoridades además atraparon a D.D.J., un ciudadano de 38 años. El Juzgado de Garantías N°2 quilmeño dio luz verde para avanzar en su detención, que se efectuó en la Escuela EP N°2 – ES N° 42, ubicada en la calle 806 N° 2374. Según el reporte al que accedió este medio, era buscado por "abuso sexual agravado".

San Nicolás

Por último, M.M.S.. fue detenido en la Escuela Pública N°30 de Avenida Central N°1850 del partido de San Nicolás por un hecho de "robo agravado" ocurrido en marzo de este año, por el cual tenía pedido de captura.

El delito por el que está acusado es "robo agravado en poblado y en banda y por escalamiento", en una causa a cargo del fiscal Pablo Vespasiano, de la UFI y Juicio N°11.

