Detienen a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este domingo cerca del mediodía en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. El joven fue sorprendido in fraganti mientras robaba boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro, en el marco de las elecciones bonaerenses 2025.

El hecho fue descubierto por un votante que ingresó al cuarto oscuro para emitir su voto y se encontró con el fiscal libertario guardando fajos de boletas de Fuerza Patria en un sobre. Al ser confrontado, el joven no supo qué responder.

El propio votante, que además filmó la secuencia, dio aviso a las autoridades de mesa, quienes inmediatamente notificaron a los efectivos policiales presentes en el establecimiento. Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el fiscal fue retirado de la escuela y puesto a disposición de la Justicia Electoral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la información, el joven fue aprehendido por violación de la veda y robo de boletas. La Ley Electoral Nº 5.109 de la Provincia de Buenos Aires establece penas de arresto de dos a tres años para quienes falsifiquen, adulteren, destruyan, substraigan o sustituyan documentos electorales.

GD / EM