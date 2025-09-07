Sergio Massa: "La provincia de Buenos Aires va a mostrar hoy que recorre un camino, como en 2023"

"No quiero volar la veda, pero yo creo que hoy la provincia de Buenos Aires va a demostrar que recorre un camino, como ya lo recorrió en 2023...", dijo este mediodía Sergio Massa tras votar en las elecciones legislativas 2025 en la Escuela de Educación Primaria N°19 de Tigre. El exministro deslizó de manera implícita que confía en que el peronismo logre una buena elección y señaló que se trasladará a la noche a La Plata “cuando se sepa lo que eligieron los bonaerenses”.

“La política no tiene personas indispensables; en todo caso, hay proyectos indispensables, pero las personas pasamos”, agregó Massa ante los periodistas, al relativizar el papel clave que cumplió para homogeneizar la lista del peronismo, lejos de las listas exclusivamente kirchneristas que marcaron los comicios de los últimos años.

El excandidato a presidente votó acompañado de Malena Galmarini, su esposa y candidata a senadora provincial en la Primera Sección. “De las últimas elecciones fui candidato en once distritos, y esta vez me toca acompañar a Malena como candidata”, comentó.

En sus declaraciones, Massa celebró el normal desarrollo de los comicios y destacó los niveles de participación ciudadana. “Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son aspectos fundamentales. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación. Comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número”, señaló.

Sobre lo que cada fuerza política tiene en juego en estos comicios, Massa declaró: “El oficialismo tiene el desafío de demostrar que cuenta con un programa de gobierno sólido, y la oposición, una enorme oportunidad de mostrar que hay un porcentaje importante de la sociedad que elige otro modelo de país”.

Además, el dirigente hizo un llamado a los bonaerenses a concurrir a las urnas. “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta que tenemos”, agregó, y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

Consultado sobre si ya se había comunicado con Cristina Kirchner, el exfuncionario dijo que no, aunque aclaró que “seguramente” lo hará más tarde. En cuanto al gobernador Axel Kicillof, resaltó su generosidad al reconocer su trabajo y recordó: “Viví todo el cierre de listas en la clínica con mi papá, que estaba internado, y en reuniones para ponernos de acuerdo con el cierre de listas. Axel fue muy generoso y me emocionó que valore mi esfuerzo”.

Antes de retirarse, recordó entre risas que tras votar iría “a comer lasagna” a la casa de sus padres, como acostumbra en días de elecciones. Massa también adelantó que se trasladará a La Plata durante la jornada para seguir de cerca el avance de los comicios. “La decisión provincial es muy importante. A la noche vamos a ver los números que van a reflejar el apoyo a una fuerza política. Esto funcionará como termómetro de lo que quiere la sociedad”, concluyó.

