Marcela Pagano defendió la libertad de expresión y apuntó contra Lilia Lemoine

La diputada nacional del bloque Coherencia y ex miembro de La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano, se refirió este domingo en Caseros al enfrentamiento entre su par Lilia Lemoine, y un grupo de periodistas. “Siempre voy a defender la libertad de expresión”, afirmó la legisladora, quien se solidarizó con la prensa y sostuvo que no dialoga “con personas que no utilizan la razón”.

En el marco de la jornada electoral en la provincia, Pagano advirtió que la baja participación ciudadana “es un mensaje para los políticos”. Según señaló, la clase dirigente no puede “jugar con la esperanza de la gente” y debe trabajar para generar confianza en la ciudadanía: “La única manera que tiene el país de salir a flote es que la gente sienta que vale la pena votar y expresarse”.

Pese a la veda electoral, la diputada también se refirió a los escándalos de presunta corrupción que afectan al Gobierno nacional y, precisamente, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En ese sentido, pidió coherencia a quienes prometen gobernar de manera distinta y destacó la importancia de sostener un vínculo honesto con la sociedad.

Por último, expresó su confianza en la Justicia por la investigación que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. “Ojalá que todo aquel sospechado de corrupción, sin importar el partido ni el cargo, sea apartado de la toma de decisiones de poder”, concluyó.

LB / EM