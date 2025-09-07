Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebra las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovarán bancas de diputados y senadores provinciales, además de elegirse concejales municipales y consejeros escolares en distintos distritos. La jornada se desarrolla con expectativa y marca el pulso político de cara al cierre del año electoral.

En paralelo, la Justicia Electoral recuerda que cualquier ciudadano que observe irregularidades tiene el derecho —y la responsabilidad— de denunciarlas de manera inmediata. El fraude electoral constituye uno de los delitos más graves contra la democracia. Desde la sustracción de urnas hasta la compra de votos o la falsificación de actas, estas prácticas atentan directamente contra la voluntad popular. Por eso, conocer los mecanismos para denunciar resulta clave: no solo protege el voto individual, sino que preserva la legitimidad del sistema democrático.

Canales oficiales para denunciar fraude electoral en Buenos Aires 2025

La Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron diferentes vías para recibir denuncias:

Portal web: padron.gov.ar/cne_denuncias

Teléfono gratuito: 0800-666-3532

Fiscalías y juzgados electorales de cada distrito

Durante la jornada electoral, también funcionará la Fiscalía Nacional Electoral en Comodoro Py como punto de recepción presencial.

Cómo denunciar fraude en las elecciones 2025 paso a paso

Para que una denuncia tenga validez, debe cumplir con ciertos requisitos básicos:

Identificarse con nombre completo y número de DNI.

Describir el hecho con precisión (lugar, hora y circunstancias).

Aportar pruebas como fotos, videos o testimonios.

Una vez presentada, la denuncia genera un número de seguimiento que permite verificar el avance del trámite.

Qué irregularidades se pueden denunciar en las elecciones bonaerenses

Los organismos electorales recomiendan denunciar sin demora casos de:

Falsificación de actas o adulteración de resultados

Compra o venta de votos

Sustracción o destrucción de urnas

Suplantación de identidad

Manipulación de padrones

Sanciones por fraude electoral en Argentina

El Código Electoral Nacional establece que el fraude es un delito grave contra la democracia. Las sanciones incluyen:

Multas económicas de alto valor.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera temporal o definitiva.

Penas de prisión, de uno a seis años, en casos como falsificación de documentos o adulteración de resultados.

Además, el calendario electoral también trae una novedad histórica, en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel, que reemplazará al tradicional sistema de boletas partidarias. La medida busca fortalecer la transparencia y modernizar el proceso de votación en todo el país.

