El Museo Nacional de Historia Natural de París sufrió en la madrugada del martes un robo de 6 kilos de pepitas de oro natural, con un valor estimado de 700.000 dólares en total. El hecho se produce en el contexto de una alarmante serie de robos a instituciones culturales francesas.

El museo está ubicado en el distrito 5 de la capital francesa, a orillas del río Sena. Fundado en 1793, es reconocido por sus esqueletos de dinosaurios y animales embalsamados, y también alberga una galería de geología y mineralogía.

Según informó la dirección de la institución, el robo se produjo en la galería de geología y mineralogía del Jardín de las Plantas, que “permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso y será objeto de medidas de vigilancia reforzadas”. Los intrusos habrían utilizado una amoladora y un soplete para forzar su ingreso al complejo.

Desde la Fiscalía de París explicaron que una empleada del servicio de limpieza alertó el martes por la mañana sobre la falta de las piezas de oro de las colecciones, varias de los siglos XVIII y XIX. Una de ellas pesa aproximadamente 5 kilos y tiene el tamaño de una pelota de fútbol.

El Museo Nacional de Historia Natural de París había sido blanco de un ciberataque en julio de este año.

Una fuente policial citada por Le Parisien indicó que la Policía sospecha que los ladrones estaban bien informados sobre las fallas en el sistema de alarma y cámaras de seguridad, que no funcionaban desde meses semanas debido a un ciberataque que el museo había sufrido en julio pasado.

Si bien desde el servicio de prensa del museo indicaron que el oro natural robado se valúa en unos 600.000 euros al precio del oro en bruto, remarcaron que posee un “valor patrimonial incalculable”, ya que proviene de las colecciones nacionales conservadas por la institución.

“Este suceso ocurre en un contexto crítico para las instituciones culturales, en particular los museos. Varias colecciones públicas han sido víctimas de robos en los últimos meses”, subrayaron desde el museo.

Ola de robos en los museos franceses

Entre los hechos recientes se destaca el robo en el Museo Nacional Adrien Dubouché de Limoges, a comienzos de este mes, donde un grupo de ladrones se llevó dos platos y un jarrón de porcelana china declarados tesoros nacionales, con pérdidas estimadas en 6,5 millones de euros.

En noviembre pasado, cuatro hombres armados con hachas y bates de béisbol destrozaron vitrinas a plena luz del día en el Museo Cognacq-Jay de París y robaron varias obras del siglo XVIII. Ese ataque derivó en un pago de seguros superior a 4 millones de dólares a la Royal Collection Trust, según la BBC.

Una serie de museos franceses sufrieron robos o ciberataques en los últimos meses.

Al día siguiente, un museo de Saona y Loira, en el centro de Francia, sufrió un asalto armado en el que se robaron joyas valuadas en varios millones de euros.

En mayo de 2024, otra joyería de lujo en una de las calles más exclusivas de París también fue atacada por un grupo armado. Los medios locales informaron que el objetivo fue la exclusiva boutique Harry Winston, conocida como la “joyería de las estrellas”.

