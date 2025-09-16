"La estrategia de la ilusión" de Leandro Erlich con curaduría de Andrés Duprat llega a Banco Macro

Un ascensor que no está conectado a nada, una casa flotando como si hubiera sido extraída de cuajo, una escalera en el medio de la nada que llega al marco de una ventana, un vestigio de lo que fue un hogar. Algo de eso de "vestigio" es lo que hay en todo el recorrido de la exposición "La estrategia de la ilusión" de Leandro Erlich. Esa memoria de las cosas atravesadas por cierta tragedia, sobre todo del hogar, de lo cotidiano. ¿Qué quedó de él? ¿Qué pasa si el mundo que conocemos, el privado y el colectivo, se está derrumbando?

La obra de Elrich se permea de preguntas que se instalan sobre obras arquitectónicas que justamente juegan con la realidad y la ilusión. En esta ocasión esta muestra que propone el Banco Macro fue curada por Andrés Duprat que señala al respecto: “Las obras de Leandro Erlich hacen trastabillar nuestro concepto de realidad. Reconocemos sus formas al instante -un ascensor, una escalera, una ventana- y las asociamos a su función habitual. Pero hay en ellas algo inquietante: una perturbación sutil nos descoloca porque no estamos acostumbrados a que la percepción visual nos traicione. La combinatoria que el artista establece entre el mundo de las apariencias y el dominio de lo real nos coloca frente a un umbral crítico. Los objetos que crea parecen familiares, pero en verdad no lo son. Pertenecen al territorio del arte y, como tales, se rigen por su propia poética y su inherente inutilidad práctica”.

Pero y, sin embargo, no hay una mirada catastrófica en Elrich. También apunta a la belleza, al juego con las nubes y la posibilidad de seguir encontrando en ellas formas de cosas que nos resultan familiares. No es un dato menor que Fundación Macro, prioriza recorridos educativos con niños, jóvenes y adolescentes. Y hay un diálogo que se establecerá entre esas obras y ellos.

"Hay obras que pueden tener un sentido muy dramático, como el de la casa que fue destruida por un huracán y también al mismo tiempo el humor de ver un pedazo de pared que está flotando en el aire con una escalera apoyada y que a los chicos les va a parecer mágico. Y bueno, esas dos cosas, el humor y la fantasía, seguramente nos van a ayudar siempre a superar el horror", aseguró el artista a PERFIL.

"No tengo en este momento una mirada inmediatamente optimista en relación con una situación general de acontecimientos de todo tipo, pero estas cuestiones que de repente nos pueden poner mal, en términos de lo que tiene que ver con la creación pueden ser también estímulos porque uno va buscando la manera de proponer algo de establecer un vínculo y con otros a los que de alguna manera nos pasan las mismas cosas, en mayor o en menor medida, en distintos lugares nos atraviesa, somos todos seres humanos, estamos atravesados por una realidad que en gran marco nos afecta a todos", sostuvo Erlich.

Un recorrido sobre el universo Erlich

Esta exhibición es la número 13 desde que comenzó el espacio cultural dentro del edificio corporativo de Banco Macro. Esta iniciativa busca acercar el arte contemporáneo a públicos diversos y se enmarca en un programa más amplio que incluye visitas guiadas, actividades educativas, prácticas pre-profesionales y alianzas con organizaciones culturales.

Para esta ocasión se eligieron proyectos que son centrales en el universo del artista, por lo que hay una serie de maquetas y algunas instalaciones en tamaño "real". Todos los proyectos maquetados se construyeron, en algunos casos ya no existen más y por esas miniaturas son documentación de las obras.

Leandro Erlich vive y trabaja en Buenos Aires, París, y Montevideo su obra fue exhibida internacionalmente y forma parte de colecciones permanentes en prestigiosos museos y colecciones privadas, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; The Museum of Fine Arts, Houston; Tate Modern, Londres; Musée National d'Art Moderne -Centre Georges Pompidou, París; 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japón; MACRO, Roma y el Voorlinden Museum, Netherlands, entre otras instituciones de relevancia cultural.

Las obras del artista combinan elementos arquitectónicos, ópticos y conceptuales. Erlich ha desarrollado impactantes obras públicas como la Democracia del Símbolo, en el Obelisco de Buenos Aires y el Museo MALBA, o Maison Fond creada para la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París.

También realizó Bâtiment, en la Nuit Blanche de París; Ball Game, para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires; Port of Reflections, exhibida en el MMCA de Seúl; y Palimpsest, para la Trienal de Arte de Echigo-Tsunami en Japón.

La obra monumental La Carte. À l'ombre de la ville es parte permanente del paisaje urbano de Burdeos, Francia. En los últimos años, ha presentado exposiciones individuales en instituciones de renombre como el Mori Art Museum de Tokio, el Palazzo Reale de Milán, el Kunstmuseum de Wolfsburg, El CAFA Art Museum, de Pekín, el Malba de Buenos Aires, el CCBB en diversas ciudades de Brasil, y el PAMM de Miami.

La exhibición se llevará a cabo desde septiembre hasta el 5 de diciembre en Torre Macro, Avenida Eduardo Madero 1172 , Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, y en caso de necesitar una visita guiada grupal a la exposición hay que solicitarla al siguiente mail: [email protected].