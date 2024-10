Mondongo expone sus retratos, los más íntimos y la experimentación con materiales que los llevó a elegir la plastilina

Este es un año de mucha exposición para el Grupo Mondongo, pasaron con "Manifestación", en homenaje a Berni, por el MALBA, sus paisajes del Delta se encuentran en MALBA Puertos, pero la propuesta seleccionada por Banco Macro tiene su cuota especial: es un viaje por la génesis del trabajo de la dupla de artistas.

En una visita por la propuesta de retratos en la Torre Macro, la pareja que hoy es Mondongo, Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, acompañó a PERFIL en un recorrido guiado. Ya hace más de 20 años que decidieron crear juntos. En un principio fueron tres, pero desde 2008 Mondongo son ellos dos. Ambos reconocen que haberse formado y potenciado en el mundo del arte en los años circundantes al 2001 en Argentina fue lo que los hizo apostar por lo colectivo y por la búsqueda de hacer obras que permitieran el disfrute para personas de diferentes edades, clases, gustos, Que su arte pueda tener sentido para el más amplio público posible, sin que eso implique ceder en su enorme trabajo y sofisticación que hacen que hoy, tantos años después, sean creadores contemporáneos sumamente reconocidos.

Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)

En la muestra se encuentra una selección de su serie de retratos de artistas de 2001, con los que comenzaron a probar diferentes materiales: hay un Federico Klemm hecho de tachas, una Ruth Benzacar de fósforos, los hijos de Fogwill retratados en cera.

"Embarazo" y "Francisca" por Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)

“Los vínculos entre los materiales y los retratados ofrecen distintas pistas y refieren a la idiosincrasia que los identifica, temperamentos, remembranzas o ironías respecto a la diversidad de rasgos o aspectos que de alguna manera los representan en sus particularidades”, dice el texto curatorial de Patricia Rizzo, quien justamente fue una de las personas que apostó por los Mondongo cuando los conoció y los llevó a hacer su primera exposición en el Centro Cultural Recoleta en ese comienzo del siglo XXI.

Juliana y Manuel recuerdan que en esa experimentación finalmente llegaron a la plastilina, que fue su elección permanente y aseguran que, hasta la actualidad, siguen encontrando nuevas maneras de trabajar con ella.

Desprenderse de las obras, un arrepentimiento y una nueva cláusula para compradores

Entro los cuadros expuestos, también hay algunos hechos con hilos, una minuciosa superposición del material colocado de diferentes maneras para generar volumen, luz, color. Esa serie incluye a retratados que pertenecen o pertenecieron a su mundo de afectos. Está la propia Juliana Laffitte cuando estaba embarazada de su hija Francisca, también hay una de la niña y otra de Sergio De Loof que no había sido exhibida antes. A esa serie pertenecía una que fue la que más dolor les causó al vender.

"Ruth Benzacar" y "Anna y María" por Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)



Al ser consultados por PERFIL sobre lo que sentían al desprenderse de sus obras, que tienen tanto trabajo y emoción encima, ambos aseguraron que están acostumbrados, ya que la venta es lo que les permite seguir trabajando. Pero hubo una que fue diferente.

"Sergio De Loof" por Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)

"Hay algunas obras de las que no nos desprendemos", aseguraron a coro a PERFIL. "De los retratos de hilo muy poquitos no nos pertenecen", agregó Manuel. "En los últimos años, además, empezamos a pedir a los que compran nuestras obras que firmen un papel para que después las presten, porque muchas veces no las prestan", contó Juliana.

"Hubo una vez que me dolió particularmente", recordó la artista. "Fue una vez que es como que si no me hubiese dado cuenta de que ese cuadro se iba. Es uno muy grande en el que estoy yo pariendo a Francisca que incluye muchas Francisquitas y cuando se fue, caí tarde y lloré amargamente", confesó.

"En el caso de la serie de los paisajes, que son 15 paneles de tres metros por dos, que los hicimos en el 2009, decidimos no venderlos. Por supuesto que separados ni ahí, pero juntos tuvimos una posibilidad de venderlos en Dubai y decidimos guardarlos hasta que encontraran un lugar en Argentina", detalló.

Las obras de Mondongo forman parte de importantes colecciones públicas nacionales e internacionales. Entre ellas, Museum of Fine Arts (Houston, Texas), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Buenos Aires), Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat (Buenos Aires) y numerosas colecciones privadas internacionales ( Zurich, Londres, Bruselas y Dubai).

"Sebastián" por Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)



Cómo y cuándo visitar la exposición de Mondongo en Torre Macro

La exhibición, con la curaduría de Patricia Rizzo, tendrá lugar hasta el 13 de diciembre. Se podrá recorrer de lunes a viernes de 10 a 18 hs con entrada libre y gratuita en Torre Macro Av. Madero 1172, CABA. Para coordinar visitas guiadas grupales, los interesados deberán enviar un correo a: [email protected].

"Pilar y José" por Mondongo en Torre Macro (Foto: Mauro Palavecino)

Las obras expuestas son:

1 – Embarazo (Juliana), 2007/2009 Hilos de algodón sobre madera, de 300 x 200 cm.

2 – Sebastián (de la Serie retratos íntimos), 2014/2015 Hilos de algodón sobre madera, de 300 x 200 x 10 cm.

3 – Francisca, 2011 / 2013 Hilos de algodón sobre madera, de 300 x 200 cm.

4 – Anna y María, 2013, Hilos de algodón sobre madera, de 200 x 300 cm.

5 – Pilar y José, 2005 Cera sobre madera, de 250 x 200 cm.

6– Giorgione, (Retrato de una anciana, 1506/1510), 2005 Cristales de strass sobre tela, de 197 x 146 cm.

8 – Ruth Benzacar, 2001 6589 fósforos sobre acrílico, de 140 x 100 cm.

9 – Retrato de Federico Klemm, 2001 5265 tachas de metal sobre cuero negro, de 133 x 99,8 cm. De la Colección Fundación KLEMM, Buenos Aires.

10 – Sergio de Loof, 2016, Hilos de algodón sobre madera, de 150 x 150 cm. De la Colección Gustavo Vidal, Ciudad de Córdoba.

11 – La Raíz, (The Root), 2021, Plastilina, pluma, rama y raíz sobre madera, de 146,8 cm de diámetro.

12 – El juego de la vida, (Life) 2021 Plastilina, tela y balanza sobre madera, de 146,8 cm de diámetro.