Un embotellamiento sobre la arena, la obra que Erlich llevó a Art Basel

por Clara Fernández Escudero

Sesenta y seis autos y camiones de tamaño real que parecen esperar en un embotellamiento su turno para avanzar, como en el cuento La autopista del sur, de Julio Cortázar. Solo que aquí no están sobre cemento ni son de chapa: parecen hechos –y están sobre- la arena, al lado del mar, en Lincoln Road–. Se trata de la megainstalación que el artista argentino Leandro Erlich ideó para Art Basel Miami, que empezó esta semana y se extiende hasta el 15, y que propone un juego al aire libre con una “lectura social”, como define el artista.

“El cambio climático y sus consecuencias ya no son una cuestión de perspectiva u opinión. La crisis climática se ha convertido en un problema objetivo que requiere soluciones inmediatas. Como artista, estoy en una lucha constante para que las personas sean conscientes de esta realidad, en particular, la idea de que no podemos evadir nuestras responsabilidades para proteger el planeta”, dijo Erlich al presentar Orden de importancia, la obra encargada por la ciudad de Miami especialmente para esta semana de arte.

En ese sentido, los autos de tamaño real fueron ensamblados por unidad en un taller y finalizados ya en el espacio en el que se exponen. Para realizarlos debieron cumplir con parámetros estrictos de sostenibilidad, por lo que no se han utilizado carrocerías verdaderas ni neumáticos, aunque tanto el artista como la curadora, Ximena Caminos, prefirieron no revelar el “secreto” detrás de la obra. “Más allá de su belleza surrealista y su poesía, su trabajo nos hace cuestionar la realidad, como una imagen de una Pompeya moderna”, explicó Caminos.

Porteños. Y en el mismo encuentro, como parte de la colaboración de Art Basel Cities con Buenos Aires, el Ministerio de Cultura de la Ciudad llevó Disrupciones al Collins Park, ubicado en Miami Beach. Se trata de una serie de esculturas a gran escala de artistas argentinos. Con la curaduría de Diana Wechsler y Florencia Battiti, el parque albergará obras escultóricas a cielo abierto que exploran los conceptos de contexto y lugar, y el potencial del arte público de interferir en la vida cotidiana. Los artistas seleccionados fueron Matías Duville, Graciela Hasper, Marie Orensanz, Pablo Reinoso, Marcela Sinclair y Agustina Woodgate.

Tal como sugiere su título, se enfoca en intervenir un paisaje urbano posibilitando que el espectador interactúe y sea confrontado con obras fuera del espacio de exhibición más tradicional. El espacio abierto, plantean, puede transformarse en una herramienta para enfrentar, interactuar y cuestionar un entorno diferente. “Aunque apelamos a la curiosidad del público, a su capacidad de asombro, reflexión, complicidad y sorpresa, también implica necesariamente un compromiso con lo desconocido, una ruptura del statu quo”, explicaron las curadoras Diana Wechsler y Florencia

Battiti.