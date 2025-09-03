Una pareja francesa se enamoró del arte abstracto y cinético argentino y hoy parte de su colección se subasta en el país

La casa de subasta Martín Saráchaga es la segunda más antigua de Argentina y ese fue el lugar elegido por Matt Cherqui, para poner a la venta parte de la colección de arte de sus abuelos, Jean y Colette, que desde Francia se enamoraron de la producción de arte abstracto y cinético de artistas rioplatenses.

Entre los grandes nombres de la colección de Cherqui aparecen de Gyula Kosice, Kasuya Sakai, Julio Le Parc y Arden Quin. Previo a la subasta las obras estarán exhibidas hasta el 9 de septiembre en Rodríguez Peña 1778, CABA de 14 a 19.30.

Frente y reverso de la obra de Kasuya Sakai "Banshee Henry Cowell" (1979)

En el recorrido por la galería, además de apreciar las obras de la colección, se pueden ver muebles y piezas de diseño coleccionable.

La colección de la familia Cherqui

La familia Cherqui actualmente tiene más de 4.000 obras y parte de ese archivo, que son principalmente de arte argentino de los cuarenta y cincuenta, se subastarán el próximo 10 de septiembre en Saráchaga. Entre los objetos preciados se encuentra una obra de Diyi Laañ, esposa de Kosice.

La selección permite ver los riesgos que tomó esa generación que se constituyó en una vanguardia que logró un reconocimiento internacional: marcos recortados, marcos sin lienzo y otras aventuras creativas.

Los Cherqui vienen de la industria farmacéutica, lo que, según indicó Matt, explica su pasión por el arte cinético, además, el primer contacto de los abuelos de Matt con el arte fue directo, ya que varios artistas se encontraban en Francia en aquel entonces.

Carmelo Arden Quin "Cercle" (1977)

Por otro lado, una tía de Matt tenía una galería en Francia y organizó en los ochenta una de las primeras exhibiciones de Carmelo Arden Quin y por eso Jean lo conoció personalmente, se fanatizó y comenzó a adquirir parte de su obra.

Gyula Kosice "Gota de agua"

Diyi Laañ (1959)

Carmelo Arden Quin (1951)

De allí siguió con Kosice, Le Parc y la lista se fue incrementando. Actualmente, la fábrica de su abuelo es un espacio de arte, Fondation Cherqui, donde se aloja gran parte de la colección.

Valores de la subasta

Los valores de base de la subasta son variados. Por 500 dólares se puede pujar por “Black Drips” de Liliana Porter y por 600 “Junio I” de Claudio Rodríguez Ponce.

En el medio de los valores se encuentran obras de Norah Borges, Florencio Molina Campos, Pablo Suárez o Marcia Scvartz.

Por último, los más cotizados son “El Fogón” de Vito Campanella (60.000 dólares) y “Ombú” de Nicolás García Uriburu (58.000 dólares).



Detalles de la Subasta: pintura moderna y contemporánea: 10 de septiembre a las 19:00 - Diseño coleccionable y artes decorativas: 11 de septiembre a las 18.