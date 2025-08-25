Rapero subastó una foto por 70 mil dólares

El rapero, Snoop Dogg subastó una foto policial por 70 mil dólares. El lote más codiciado de la reciente subasta de arte contemporáneo no solo incluía una fotografía policial de 1993, sino también un cigarro parcialmente consumido por el propio artista.

La pieza, titulada Snoop Doggy Dogg Genesis Burn, fue el centro de atención y alcanzó un precio de 70.000 dólares durante el evento, según informó ARTnews.

La obra, firmada y quemada por el rapero, fue descripta por los organizadores como “no solo un retrato, sino una marca temporal del fuego que forjó a un ícono”.

El proceso de venta comenzó con una puja mínima de 9.000 dólares por cada pieza, y todas encontraron comprador.

Entre los lotes destacados, además del mencionado retrato policial, figuró DoggyStyle Decoded, que incluía un CD original del álbum Doggystyle, una boquilla de cigarro y un cenicero metálico. Esta obra alcanzó un valor de $16.500 en la subasta.