Asesinan a un cantante que hablaba sobre el narcotráfico

Un nuevo crimen conmociona a México, donde un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos.

El hecho ocurrió en la localidad de Zapopan, en el oeste de México, donde Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue asesinado dentro de un estacionamiento, informaron autoridades.

La víctima se encontraba dentro del lugar cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan. Según versiones de la prensa mexicana, Barajas había recibido amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero.

En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.

"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijo la fiscalía a la AFP.

Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, fueron blanco de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.

La agrupación Enigma Norteño, en su repertorio, dedicaba temas a personajes del narcotráfico como "¿Van a querer más?", dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.

O "Los Chapitos", dedicado a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.