Svampa, Avogadro y Pía López serán parte de las jornadas gratuitas para pensar los derechos culturales

El encuentro internacional titulado “Derechos Culturales para imaginar democracias y ciudadanía” se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA, Paraná 1159) con participación gratuita e inscripción previa obligatoria, tanto para su modalidad presencial como virtual, y entrega de certificado final de asistencia.

El encuentro se realizará en el marco de los debates previos a Mondiacult 2025, que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona. Organizado por Redes de Gestión Cultural (RGC) y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) en el marco del Programa ACERCA de Capacitación para el desarrollo del Sector Cultural de la Cooperación Española, las jornadas reunirán a distintos referentes del pensamiento de América Latina y de España en un espacio común de diálogo crítico, formación y acción colectiva.

Lo/as participantes internacionales son: Jazmín Beirak (España), directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura; Alexandre Santini (Brasil), exdirector de Ciudadanía y Diversidad Cultural; Juan David Correa (Colombia), exministro de Cultura; Julieta Brodsky (Chile), exministra de las Culturas; Ángel Mestres (España), director de Trànsit Projectes; René Ramirez (Ecuador), exministro de Educación Superior; Cecilia González (México/Argentina), periodista.

Lo/as participantes nacionales son: Maristella Svampa, María Pía López, Rubens Bayardo, Sandra Torlucci, Natalia Aruguete, Enrique Avogadro, Pablo Carro, Patricia Herrera, Ana Wortman, Lucía Colombato, Belén Igarzabal, Miriam Gomes, Maru Bielli, Pedro Delheye, Inés Hopenhyam, Pablo Mendes Calado, Valeria Escolar, Paula Mascias, Agustina Agudin, Nicolás Sticotti, Emiliano Fuentes Firmani y Leandro Vovchuk.

Programa

Jueves 4 de septiembre

De 10 a 15 | Taller intensivo: sostenibilidad, comunidad e innovación. Un taller de Trànsit Projectes y Redes de Gestión Cultural a cargo de Ángel Mestres y Nicolás Sticotti.

16 | Apertura del Encuentro Internacional de Derechos Culturales para imaginar democracias y ciudadanías con la participación de representantes de Redes de Gestión Cultural (RGC), Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), AECID.

17 | Conversatorio: ¿Es posible pensar en derechos culturales para Argentina hoy? Pablo Carro, Patricia Herrera, Maria Bielli, Enrique Avogadro, Rubens Bayardo y Sandra Torlucci. Moderación: Emiliano Fuentes Firmani

19 | Conferencia magistral de apertura: La policrisis civilizatoria y los desafíos para las democracias. Por Maristella Svampa. Moderación: Nicolás Sticotti.

Viernes 5 de septiembre

10 | Diálogo magistral: Soberanía cultural, democracia y ciudadanía. Por Juan David Correa (Colombia) y María Pía López (Argentina). Moderación: Nicolás Sticotti.

12 | Conferencia: medios, polarización y algoritmos: culturas en tiempos de inteligencia artificial, por Natalia Aruguete (Argentina). Moderación: Leandro Vovchuk.

13 | Conferencia: Mutaciones del consumo cultural en la era digital. Por Ana Wortman (Argentina). Moderación: Malena Rosemberg.

15 | Conferencia: Revalorizar el valor: entre el tiempo y la vida (buena). Por René Ramirez (Ecuador). Moderación: Paula Mascias.

16 | Conferencia: Migrantes y culturas. Por Cecilia Gonzalez (México / Argentina). Moderación: Agostina Agudín.

17 | Conferencia: Culturas y democracias en América Latina. Por Julieta Brodsky (Chile). Moderación: Danilo Urbanavicius (Uruguay).

18 | Presentación de informe de investigación: Desigualdades ocupacionales en el trabajo artístico y cultural. Por Karina Mauro.

19 | Diálogo magistral de cierre: Derechos culturales para imaginar democracias y ciudadanías. Por Alexandre Santini (Brasil) y Jazmín Beirak Ulanosky (España). Moderación: Emiliano Fuentes Firmani.

Sábado 6 de septiembre

10 | Conversatorio de diálogo y debate: A 20 años de la Convención por la diversidad cultural: cooperación cultural, diversidades y derechos. Participan: Hernán Cabrera (Uruguay), Lucía Colombato, Belén Igarzabal, Miriam Gomes, Pedro Delheye, Inés Hopenhyam y Pablo Mendes Calado. Moderación: Valeria Escolar y Leandro Vovchuk.

15 | Laboratorio Nómada: “Las Culturas como Bienes Comunes”. Sexta sesión – Buenos Aires. La democracia y ciudadanía cultural ante los nuevos autoritarismos globales. Iniciativa colectiva impulsada por Redes de Gestión Cultural, Transit Projectes y el Instituto Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en el marco del proceso hacia Mondiacult 2025.

