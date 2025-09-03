Llega la 12° edición del Rosh Hashaná Urbano: una celebración abierta de cultura y diversidad

El domingo 14 de septiembre, de 12 a 18 horas, la Plaza Seeber (Av. del Libertador y Av. Sarmiento) será escenario de la 12° edición del Rosh Hashaná Urbano. Organizado por Limud BA, se efectuará el evento cultural que celebra el Año Nuevo judío y que cada año reúne a miles de personas en un espacio de encuentro, convivencia y diversidad. La entrada será libre y gratuita.

“Este evento nació hace ya 12 años con la idea de invitar a toda la población a celebrar el año nuevo judío, compartiendo con alegría la diversidad que nos une”, señaló Cynthia Cuculiansky, presidenta de Limud BA. Y agregó: “Rosh Hashaná es una oportunidad para renovar deseos y proyectar un mundo más justo, plural y solidario”.

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo 21 de septiembre en el mismo lugar.

Durante el evento habrá:

● Más de 40 puestos gastronómicos de comida tradicional y stands de artesanías.

● Bandas en vivo, con música para disfrutar en familia y con amigos.

● Charlas con reconocidos oradores.

● Programa infantil con propuestas artísticas, juegos y actividades musicales.

● Una caminata solidaria por el Rosedal de Palermo para empezar el año con buenos hábitos.

El Rosh Hashaná, que marca el inicio del año en la tradición judía, es un tiempo de introspección y celebración. Entre sus símbolos más representativos se encuentran la manzana con miel, que expresa el deseo de un año dulce, y la jalá redonda, que refleja el cierre e inicio de un nuevo ciclo.

El toque del Shofar, instrumento de cuerno, es una de las costumbres más significativas, ya que llama a la reflexión personal y comunitaria.

Limud BA es una organización de voluntarios que promueve el aprendizaje y la cultura judía en formatos innovadores y abiertos. Forma parte de la red internacional Limmud, nacida en Inglaterra en 1980 y presente hoy en más de 30 ciudades con más de 35.000 participantes por año. En Argentina, está activa desde 2007.

