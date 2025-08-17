El Recoleta inauguró tres exhibiciones de artes visuales en torno a la materia, la ciencia y la pintura

El 14 de agosto, el Centro Cultural Recoleta abrió al público tres exposiciones que cruzan arte, ciencia y filosofía. Las muestras se exhiben en las salas 5, 6 y 13: “La gravedad del brillo” de Soledad Dahbar, “Un final programado” de Celeste Martínez Abburrá y Marcela González, y “Mi alma gemela”, la primera muestra individual de Milagros Schmoll.

"El futuro es hoy": la muestra de Juan Melé que pone en diálogo al arte concreto con artistas contemporáneos

En la sala 5, la artista salteña Soledad Dahbar presenta “La gravedad del brillo”, una investigación de más de quince años sobre la minería y su impacto social y político. Sus piezas, construidas con metales, bronce, litio, mármol y vidrios, parecen delicadas joyas, pero esconden datos duros sobre la explotación extractiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Pienso que esos materiales que creemos inertes atraviesan nuestros modos de existencia: la tecnología, la alimentación, la economía. Mi búsqueda es repensar nuestra relación con ellos”, explicó la artista. Una de sus obras representa la producción mundial de oro entre 1880 y 2020. “Son datos difíciles de conseguir; la falta de información también forma parte de la obra”, señaló.

Llega por primera vez a Argentina una experiencia de realidad virtual para viajar al Museo del Prado

El curador Rodrigo Alonso destacó que Dahbar utiliza la belleza “como una trampa poética: atrae al espectador y lo invita a detenerse, para luego enfrentarlo con conceptos ligados al extractivismo y al medio ambiente”.

En la sala 6, Celeste Martínez Abburrá y Marcela González invitan a un recorrido por “Un final programado”. La muestra cruza biología, ciencia y arte para reflexionar sobre la apoptosis, es decir, la muerte celular programada.

“Trabajamos sobre los ciclos vitales: cuando una célula muere para dar paso a otra, también hay un reflejo de lo ancestral y lo generacional”, explicó González. Entre esculturas de vidrio, instalaciones y proyecciones, las artistas construyen un espacio de contemplación. “Queremos que el público sienta lo que late más allá de la forma, como una experiencia perceptiva que lo conecte con lo invisible”, añadió Martínez Abburrá.

Una de las piezas más destacadas es “Dispositivo para exhalar el temblor”, que activa vapor y vibraciones mediante un sensor. “Este dispositivo replica un circuito vital: lo que exhala el cuerpo, lo que tiembla y lo que persiste”, detalló la artista cordobesa. Ambas subrayaron que el concepto de la muerte celular como punto de partida fue el eje que conectó sus lenguajes artísticos, a pesar de ser tan diferentes.

Conciertos itinerantes de cámara a la luz de las velas que buscan ampliar el público de la música académica

En la sala 13, la modelo y artista Milagros Schmoll presenta “Mi alma gemela”, curada por Rodrigo Alonso. La exposición reúne veinte obras realizadas a lo largo de sus quince años de carrera en ciudades como París, Londres, Los Ángeles y Buenos Aires.

Schmoll recordó que empezó a pintar durante su etapa como modelo internacional: “Entre casting y casting pasaba horas en museos y galerías. Pintar era mi refugio íntimo, nunca pensé que iba a mostrarlo”. La muestra exhibe óleos y acrílicos abstractos de gran formato, donde predominan gestos, manchas y texturas que evocan paisajes oníricos.

“El título surgió de una obra, pero también porque la pintura siempre fue mi compañera, mi alma gemela. En mis viajes, cuando estaba sola, era el lugar donde podía descansar del mundo exigente de la moda”, compartió Schmoll. La exposición busca generar un ritmo visual al combinar obras de distintos tamaños. “Cada pieza tiene identidad propia, pero juntas conviven porque todas nacen de la misma mirada”, concluyó la artista.

Las tres muestras forman parte de la Convocatoria de Artes Visuales 2025, una iniciativa que busca fortalecer el acceso de artistas de todo el país a espacios institucionales. “Son propuestas que trabajan la materia con una precisión extraordinaria, sin perder su densidad política y conceptual”, señalaron desde la organización del Recoleta.

Las tres exposiciones se podrán visitar en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) de martes a viernes de 12 a 21 h y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 h con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos.