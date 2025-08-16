Tras el feriado largo por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, el calendario de feriados dispone de más días en lo que resta del 2025 y muchas personas se preguntan cuándo es el próximo.

Saber cuándo será el próximo día no laborable ayuda a planificar viajes, actividades familiares o simplemente un descanso.

Cuándo es el próximo feriado largo en la Argentina

Después del 17 de agosto, el siguiente feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025 para recordar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Previamente, la jornada era famosa como “Día de la Raza”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La modificación tuvo que ver con que el concepto de división de la humanidad en "razas" no tenían validez alguna y solo mantenía una idea sociocultural y política errónea y peyorativa.

Por otro lado, es un feriado movible, según la Ley 27.399, lo que significa que en algunos años puede moverse para favorecer la actividad turística. Este 2025, la fecha cae domingo y no se trasladará al lunes siguiente, por lo que no habrá un fin de semana largo, pero se mantiene la conmemoración oficial.

Calendario de feriados 2025: estos son los que restan del año

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

MC.

LT