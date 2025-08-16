La huella imborrable de los afrocordobeses y un legado vivo

El 30 de octubre se cumplirá un año de la promulgación de la Ley 11001. La norma, que establece el 27 de abril como el “Día provincial de los/las afrocordobeses/as y su aporte a la cultura”, conmemora a Pedro y Yomar, una pareja angoleña vendida en la actual plaza San Martín en 1588. Un primer registro que, aunque tardío, marca el inicio de un camino hacia el reconocimiento.

En diálogo con Perfil Córdoba, Marcela Alarco, integrante de la Mesa de Afrodescendientes de Córdoba, señala que la iniciativa municipal de 2017 que reconoció el 27 de abril a nivel local fue el puntapié para ir por más. “Necesitábamos que ese día también fuera provincial”, dice.

Pero el desafío no terminaba con el papel: “El tema es que en las currículas en educación los negros seguían siendo invisibilizados; los sacan para el 25 de Mayo y el 9 de Julio y después los vuelven a guardar hasta el año que viene”, se lamenta.

La ley no solo busca incorporar la temática afrodescendiente en el calendario y los contenidos curriculares, sino también promover una perspectiva antirracista, de Derechos Humanos, intercultural y de género.

En este sentido Griselda Manzoli, también de la Mesa Afro, subraya la importancia de este cambio: “Si bien la gente se ve negra, no sabe por qué es negra, pero creo que eso es un común denominador en todos los cordobeses porque en el colegio no nos enseñan que acá hubo un gran número de esclavos que han dejado su descendencia y que somos nosotros”.

Memorial. Ubicado en la Plaza San Martín, representa la venta de Pedro y Yomar, esclavos traídos de Angola en 1588.

Radiografía de una presencia negada

Las estadísticas sobre la comunidad afro en Córdoba comenzaron a tomar forma en el censo de 2022, que arrojó un dato revelador: casi 350 mil personas se reconocen afroargentinos en el país. En Córdoba, el número de reconocimiento se ha incrementado del 0,4% en el censo de 2010 (cuando se introdujo por primera vez la pregunta de si uno se reconocía como afrodescendiente o a qué grupo étnico pertenecía) al 0,7% actual.

“Creemos que este es el resultado de un trabajo no solamente de la Mesa sino de todos los colectivos que trabajan como nosotros en diferentes provincias y aquí en Córdoba principalmente”, asegura Manzoli.

El licenciado Alfonso Uribe, integrante de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba Cultura y un colaborador clave en la elaboración de la ley, destaca la importancia del reconocimiento: “Lo más importante de la Ley es que te dice que estas personas existen porque hasta ahora eran personas invisibles, que no existían”.

Más allá de la academia, el racismo cotidiano

Pero el camino no está exento de obstáculos. La negación de la identidad afro es un fenómeno que la Mesa enfrenta a diario. “Hay como una negación ahí”, dice Manzoli, aludiendo a la dificultad de muchos para asumir su afrodescendencia. “Creo que todavía tenemos el chip incorporado de esa migración masiva que se fomentó en la época de Sarmiento, para hacer un blanqueamiento, porque si nos vamos a un censo de 1778, acá en Córdoba el 51% de los cordobeses eran negros”.

El racismo, lejos de ser un fantasma del pasado, se manifiesta en la vida cotidiana: “Mis hijos son adolescentes, si van por la calle, tienen capucha y son más de las 8 de la noche, las personas se cruzan de vereda pues piensan que los van a robar. O les dicen, ‘negro, a ver, desbloqueame el celular para ver si es tuyo’”, relata Manzoli.

Un mural con historia. Mural ubicado en la Costanera, realizado por la artista Jael Airasca.

Salud, patrimonio y museo

Con 13 años de trayectoria, la Mesa Afro venía preparando el terreno con talleres en distintos niveles educativos y ahora la ley está dando sus frutos en el ámbito educativo. “Este año ya hay un programa en el que las docentes empezaron a trabajar, el 27 de abril en las escuelas primarias”, celebra Alarco.

Sin embargo, hay temas pendientes, como por ejemplo la prioridad de un programa de salud específico para afrodescendientes. “Las patologías que tiene una persona afrodescendiente no son comunes a las que tienen las personas blancas o europeas”, explica, destacando la mochila genética diferente y la falta de consideración de la etnicidad en las fichas médicas.

El rescate del patrimonio es otro eje fundamental. Alfonso Uribe ha identificado alrededor de 70 espacios de memoria en toda la provincia donde habitaron personas esclavizadas, desde la Manzana Jesuítica hasta lugares como el Fuerte de los Negros, en el departamento Minas.

En este sentido, la provincia ya cuenta con un bosquejo para la señalética de estos Sitios de Memoria Afro, que tendrá un símbolo adinkra que significa “El que no conoce, puede conocer aprendiendo”.

La Mesa Afro también persigue un sueño ambicioso: un Museo Afro Cordobés, que también sea un lugar vivo para talleres y expresiones artísticas. El proyecto ya fue presentado a la Agencia Córdoba Cultura y tiene en la mira el antiguo Archivo Histórico como espacio ideal.

Finalmente, desde la Mesa impulsan una Ruta Cultural que conecte los distintos espacios de la herencia afro y que finalice en el Museo del Cuarteto, reconociendo la impronta afro en este género musical.