Llega al MMAU Fernet con Caipirinha, un brindis cultural que rompe fronteras

Con la curaduría de Pablo Curutchet por el lado argentino y Mario Camargo, junto a la producción de Marcelo Rezende, desde Brasil, esta iniciativa es el resultado de una sinergia gestada entre fronteras, un cruce de caminos donde la admiración mutua se convierte en motor creativo.

La muestra, que ya tuvo su debut en la Sala Antonio Berni del Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro, llega a Córdoba para expandir su propuesta y conquistar nuevos públicos.

Un mosaico de lenguajes y subjetividades

“Fernet con Caipirinha” es una metáfora de la fusión, una amalgama de identidades que, a pesar de sus diferencias, encuentran puntos de convergencia. En ella, más de 50 artistas contemporáneos de ambos países darán vida a través de sus obras a los dos niveles del MMAU, el museo ubicado en la Plaza España.

Pintura, escultura, video, dibujo e instalación conformarán un mosaico expresivo que, según los curadores, reflejará las formas de habitar el presente y las poéticas que atraviesan fronteras.

Curutchet, alma mater de la curaduría argentina, explica que la selección de obras es vasta, con piezas que abarcan dibujos pequeños hasta una instalación de 4 metros, con un estimado de 200 obras en total.

La propuesta es un crisol generacional y estilístico, que va desde la “vieja escuela”, con artistas argentinos como José Benito y Rosa González, hasta la frescura de Dianela Paloque y Cho Bracamonte, ofreciendo un pantallazo de la escena local.

Habitar el presente, un acto político y afectivo

El eje curatorial de la muestra es tan complejo como la realidad que busca representar. Camargo, en su texto curatorial, subraya cómo el arte nos invita a un desvío de la racionalidad hegemónica, situando a los artistas por delante de esas racionalidades y dotándolos de una visión histórica de vanguardia.

Y es en esa zona fronteriza, entre la similitud y la diferencia, donde Argentina y Brasil entrelazan las mismas ideas con poéticas similares.

Por su parte, Curutchet desmenuza el concepto de habitar el presente, no como una consigna vacía, sino como un acto incierto, muchas veces desbordado. La mezcla de fernet con caipirinha se vuelve el sabor de ese presente, una mezcla imposible pero también un intento de comunión, un gesto de estar con otros.

La exposición se presenta como una invitación a compartir. “No hay nostalgia, hay conciencia. El presente no es estable, es líquido –como diría Bauman– pero no por eso menos real. Habitar el presente, escribirlo, nombrarlo, puede ser un gesto político. Una forma de no perder la oportunidad de estar. De no desaparecer en la cronología del algoritmo”, refiere el curador cordobés.

La evocación de figuras icónicas que deja entrever el texto de Camargo, como Luis Felipe Noé, Xul Solar, Marta Minujín, Antonio Berni y Tarsila do Amaral no es casual. Son puentes afectivos y simbólicos que atraviesan fronteras, reafirmando una admiración mutua que trasciende el tiempo y el espacio.

La anécdota de Marta Minujín generando colas interminables en la Pinacoteca de São Paulo o la importancia de Abaporu, de Tarsila Amaral en el Malba, son pruebas fehacientes de esta conexión.

La fusión de las piezas se dará en seis bloques dentro del museo, según explica Curutchet, con “huecos” para que las obras brasileñas “encastren” en los ejes ya definidos.

Con el apoyo institucional del Consulado General de Brasil en Córdoba, la lista de artistas participantes es un verdadero quién es quién de la escena contemporánea de ambos países, con artistas como Alexandro Poggi, Diego Galíndez y Luciana Bertoloni por Argentina, y Ana Biolchini, Luís Teixeira y Benjamin Rothstein por Brasil.

Para visitar

La muestra quedará inaugurada el próximo martes 12 de agosto en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) y podrá visitarse –con entrada libre y gratuita– hasta el 5 de octubre.

Los horarios de visita serán de martes a viernes de 10 a 20 (feriados, sábado y domingo de 12 a 20).