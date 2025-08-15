Llega por primera vez a Argentina una experiencia de realidad virtual para viajar al Museo del Prado

Llega por primera vez a Argentina una experiencia de realidad virtual aumentada inspirada en las obras del Museo del Prado. Art Masters es una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo.

Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo. Se podrá ver en La Rural a partir del 4 de septiembre.

Desarrollada por Acciona Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

La curaduría fue realizada en colaboración con el equipo del Museo del Prado, bajo la supervisión de Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte. La fidelidad en la representación artística, junto con el desarrollo tecnológico, garantizan una vivencia auténtica, educativa y conmovedora.

Piezas que cobran vida:

● Las Meninas – Diego Velázquez.

● El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

● El Aquelarre – Francisco de Goya.

● Venus y Adonis – Paolo Veronese.

● El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

La experiencia se divide en tres momentos clave:

● Galería introductoria física, que contextualiza la historia del Museo del Prado y las obras seleccionadas.

● Experiencia de Realidad Virtual Inmersiva Multiusuario (RVM), donde los visitantes se sumergen en las pinturas desde una perspectiva única.

● Galería de cierre interactiva, para profundizar lo vivido y conectar con los elementos simbólicos de las obras.

A partir del 4 de septiembre en La Rural – Pabellón Frers – Buenos Aires. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar. Con Visa Galicia hasta 6 cuotas sin interés.

