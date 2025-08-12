La Konga cerrará en el estadio de Vélez una gira por Europa y Latinoamérica

La Konga realizó conciertos en diferentes escenarios de Europa y Latinoamérica, además de agotar cinco fechas en el Movistar Arena y ser la primera banda en llevar el cuarteto a Tokio, Japón. En un año tan cargado, los músicos redoblan su apuesta y anunciaron que volverán a pisar el estadio Vélez el 13 de noviembre, para cerrar su gira EL AMOR ES CIEGO tour.

Esta vez, llegan para redoblar la apuesta con un montaje inédito y un repertorio que repasará su carrera a través de los grandes himnos que marcaron a su público. Será una noche pensada para cantar, bailar y divertirse, transformando la cancha en la fiesta cuartetera más grande del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En 2023 agotaron Vélez en solo dos meses y este año sumaron cinco Movistar Arena sold out. En YouTube tuvieron más de 75,5 millones de reproducciones en el último mes.

Taylor Swift revoluciona las redes con el anuncio de su duodécimo álbum en "pre-preventa"



Con más de dos décadas de trayectoria, La Konga representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando al género musical de origen cordobés a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo.

Son reconocidos como los dueños de hits que suenan en cada fiesta, como “Te Mentiría”, “Otra Noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El Mismo Aire” y “Cinco Minutos”. Recientemente, recibieron un disco de oro por el tema "Fama de Diabla", en colaboración con el rapero argentino Emanero y el artista español David Bisbal.

Cómo conseguir las entradas

La preventa en BBVA será el miércoles 13 de agosto a las 13hs , con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA Visa.

, con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA Visa. La venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio para tarjetas de crédito BBVA Visa con 6 cuotas sin interés. A través de Enigmatickets.com.



EL AMOR ES CIEGO tour

06.09 - COSTANERA OPUS - RÍO CUARTO, CÓRDOBA, ARGENTINA

11.09 - ANTEL ARENA - MONTEVIDEO, URUGUAY

01.10 - MAGAZZINI GENERALI - MILANO, ITALIA

02.10 - LARGO VENUE - ROMA, ITALIA

04.10 - ES GREMI - PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA

05.10 - EDIFICI SOCIOCULTURAL D’ARINSAL - ANDORRA, ESPAÑA

07.10 - RAZZMATAZZ - BARCELONA, ESPAÑA

08.10 - MOON - VALENCIA, ESPAÑA

10.10 - PARIS 15 - MÁLAGA, ESPAÑA

12.10 - LAV - LISBOA, PORTUGAL

14.10 - LA RIVIERA - MADRID, ESPAÑA

15.10 - ALBOROTO - GRAN CANARIA, ESPAÑA

21.10 - RADICAL MUSIC NETWORK - TOKIO, JAPÓN

13.11 - ESTADIO VÉLEZ - BUENOS AIRES, ARGENTINA

