"El futuro es hoy": la muestra de Juan Melé que pone en diálogo al arte concreto con artistas contemporáneos

El 14 de agosto se inauguró en Buenos Aires la exposición Juan Melé, "El futuro es hoy", una propuesta que recupera la obra del artista y la conecta con la producción de figuras actuales. La muestra está curada por Milagros Noblia Galán, quien explica que el objetivo es evidenciar "la vigencia del arte concreto hoy en día, no desde un lugar rígido, sino a partir de reelaboraciones contemporáneas".

El recorrido de la muestra no sigue un orden cronológico, sino que se organiza en torno a los materiales y técnicas que Melé exploró a lo largo de su carrera: pinturas bidimensionales, grabados, gofrados, relieves tridimensionales y esculturas. La curaduría se concentra en la forma en que el artista investigó distintas soluciones visuales durante sus estancias en Nueva York, París y Buenos Aires.

Cada etapa de la vida de Melé se refleja en su obra, transformando su lenguaje artístico. En la primera sección, se aprecian las obras producidas en Nueva York, marcadas por el uso de diagonales y colores vibrantes que reflejan la energía de la metrópoli. La segunda parte se centra en su periodo parisino, donde su estilo se vuelve más depurado, con predominio de colores planos.

Finalmente, la etapa porteña, en Buenos Aires, muestra su investigación sobre relieves, bordes pintados y esculturas tridimensionales que crean efectos ópticos. "Cada ciudad lo transformó. En Nueva York se impregnó del ritmo urbano, en París depuró su lenguaje y en Buenos Aires decidió salir del plano para experimentar con relieves", detalló Noblia Galán.

La muestra no se limita a exhibir la obra de Melé, sino que establece un contrapunto con cinco artistas contemporáneos. Entre ellos, destaca Érica Aisen, cuya propuesta se enfoca en la abstracción textil. "Para mí, coser es un estado de meditación. Cada puntada construye un plano de color que se convierte en composición. Descubrí el hilo en plena pandemia, al bordar raíces de árboles, y hoy siento que esas raíces siguen vivas en mi obra", comento la artista

También se exponen obras de Lorena Faccio, representante del movimiento Madí internacional, quien retoma la tradición de los marcos recortados y las formas geométricas tensionadas. “Una obra no tiene por qué encerrarse en el cuadrado o el rectángulo. El Madí siempre pensó en un arte lúdico, abierto, capaz de expandirse en el espacio. Ese espíritu sigue vigente y dialoga naturalmente con Melé”, explicó.

En la misma línea, Armando Ramaglia, también vinculado al Madí, aporta obras donde la geometría irregular y el marco recortado generan dinamismo y tensión visual. La artista Andrea Martinetti trabaja con objetos encontrados y materiales reciclados. Sus relieves, que remiten al constructivismo rioplatense, demuestran cómo la abstracción puede dialogar con la sustentabilidad y lo cotidiano.

Por su parte, Santiago Debenedetti presenta composiciones que juegan con trampantojos e ilusiones ópticas. Sus obras, influidas por la cultura digital y el dinamismo de los videojuegos, parecen expandirse fuera del plano.

El arte concreto surgió en Argentina en la década de 1940 con la Revista Arturo, la Asociación Arte Concreto-Invención y el Movimiento Madí. El objetivo era crear a partir de los elementos más puros: la línea, la forma y el color. Melé fue uno de los exponentes más destacados de esta corriente, manteniéndose fiel a estos principios mientras exploraba nuevas materialidades.

La exposición también incluye documentos históricos, fotografías y publicaciones personales de Melé que detallan sus procesos de trabajo y reflexiones sobre la geometría. "No es una muestra conmemorativa convencional, sino una lectura desde lo material. Nos interesaba contar cómo pensaba y cómo transformaba la forma en un problema concreto", explicó la curadora.

Para Noblia Galán, la exposición resalta un lenguaje que sigue siendo relevante. "Hoy, el arte concreto también se encuentra en los materiales reciclados, en los soportes textiles, en los entornos digitales. No es un movimiento congelado, sino un lenguaje que se sigue reinventando".

La exposición “Juan Melé. El futuro es hoy” podrá visitarse hasta el 18 de septiembre, de lunes a viernes de 16 a 18, con entrada libre y sin turno previo, en Uruguay 967, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

