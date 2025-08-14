En un momento inolvidable para la música argentina, los integrantes de Porsuigieco —Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio— se reencontraron 50 años después de la grabación de su único álbum, registrado en 1975, para escuchar juntos la reedición remasterizada y revisar el arte gráfico.

El lanzamiento, que llegará en las próximas semanas en formato de vinilo, CD y plataformas digitales, es posible gracias a la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). El organismo firmó un convenio con el sello discográfico DBN para reeditar el material a partir del rescate de la cinta máster original.

La reunión tuvo lugar en el Estudio Crazy Diamond, donde el ingeniero de sonido Gustavo Gauvry —responsable de la remasterización— presentó la versión final a los músicos. La edición 2025 trae consigo un regalo: dos canciones remezcladas (El fantasma de Canterville y La mamá de Jimmy), un insert doble con fotografías inéditas que vuelve a abrir la puerta a aquellos días irrepetibles y el primer afiche del grupo, dibujado por Charly García.



En el encuentro participaron Buco Cantlon, presidente del INAMU y responsable de la reedición; Rubén Andón, fotógrafo de la banda durante la gira de 1974 y la grabación de 1975, además de autor del diseño del insert de esta edición; y Pali Muñoz, encargado de reconstruir el diseño de la portada original.



El álbum, registrado entre mediados y fines de 1975, contó con la colaboración de Oscar Moro, Gustavo Bazterrica, Rinaldo Rafanelli, Alfredo Toth, José Luis Fernández, Leo Sujatovich, Pino Marrone, Horacio Josebachvilli, Frank Ojstersek, Gonzalo Farrugia y Juan Rodríguez.

Las emociones del reencuentro

Cuando los músicos comenzaron a escuchar de nuevo sus canciones, fue inevitable el entusiasmo, la sorpresa de escucharse nuevamente en esa calidad. Los años transcurridos hicieron aún más emotivo este reencuentro entre músicos que dejaron su testimonio hace medio siglo.

Raúl Porchetto recordó aquellas épocas: “Pasé a buscar a Carlitos en Donato Álvarez… y fuimos en colectivo a Phonalex”. Nito Mestre, mientras sonaba “La colina de la vida”, reconoció que ese fue el momento en que se estrenó en el piano. “Mirá lo que tuve que hacer porque ese día no viniste”, le reprochó en chiste a Charly que estaba a su lado.

Yorio recordó la emoción de haber grabado ese material histórico y Charly García, mientras sonaba una versión alternativa de “Viejo, solo y borracho”, descartada del disco, comentó: “Toqué el piano a lo Elton John”.

RB / EM

