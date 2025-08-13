“Norma también”: un documental sobre Norma Plá y su militancia en la década del ‘90

La figura de Norma Plá se convirtió en un símbolo del movimiento de jubilados en la década del ´90. Ella se enfrentó a una realidad que destruía el poder adquisitivo de su generación y que en la actualidad mantiene su vigencia. Por eso las realizadoras Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo se embarcaron en la creación de un documental que reflexiona sobre su legado. Norma También trabaja con material audiovisual inédito y narra una historia movilizadora, reflexiva y beligerante que dialoga de modo incómodo con el presente.

Norma También tendrá sus primeras exhibiciones el sábado 23 y el domingo 24 de agosto en el Cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA), a las 19 y 19.30, respectivamente. La primera fecha en el contexto de la 16va. Muestra de Cine Documental DOCA (Documentalistas de Argentina).

El largo fue inicialmente apoyado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y finalmente descartado por la gestión de gobierno y se completó “con el financiamiento de cientos de aportes individuales y con el apoyo de los colectivos Barricada TV y Cine Insurgente, dos espacios de intervención cultural de larga trayectoria en la Argentina”, explicó Alejandra Guzzo.

El documental es a primera vista un retrato de Norma Plá narrado a través de una investigación realizada por Solve, una estudiante feminista de fascinada con su figura. “¿Quién fue esta mujer que, desafiando el individualismo de la época, impulsó las primeras protestas durante los años de espejismo neoliberal?”, se pregunta en el inicio de una trama que ofrece entrevistas, viajes, la reconstrucción de hechos y el hallazgo de un valioso material audiovisual.

“El reclamo de Norma Plá por una jubilación justa no fue aún conquistado, lo vemos con las movilizaciones de cada miércoles en las calles. El documental por eso plantea un diálogo entre generaciones y una forma de compromiso. No es solamente un retrato de los ´90”, expresó Natalia Vinelli.

El documental fue elegido por un jurado compuesto por representantes de las diferentes asociaciones de cine argentinas, que lo declaró de interés por unanimidad. Sin embargo, con el cambio de gobierno y el recorte a la producción cinematográfica, el INCAA dejó sin efecto el proyecto junto a decenas de películas que se quedaron sin financiamiento. Como mueca del destino, en línea con la historia que se narra, los aportes solidarios permitieron la finalización del proyecto.

Qué cuenta "Norma También"

Norma También es un retrato de Norma Plá a través del viaje de investigación de Solve, una estudiante feminista de Ciencias Sociales. Fascinada por la figura desafiante de Norma, quien lideró la lucha por los derechos de jubiladas y jubilados en los años 90 frente a reformas neoliberales, Solve explora su legado mediante encuentros, entrevistas y material de archivo.

A la manera de bitácora, la estudiante va tejiendo lazos entre generaciones que hablan de un feminismo popular. La imagen de Norma se va construyendo de a poco, a través de conversaciones con la generación que la conoció, otra más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración y el material de archivo. El documental revive sus protestas y revaloriza su compromiso, subrayando su importancia en el contexto actual y trazando paralelismos entre los 90 y el presente.

RB / Gi